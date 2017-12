“El ciclo de Bielsa fue un fracaso”, dijo el presidente de Lille

El presidente del Lille, Gerard López, calificó como “fracaso” el proceso del entrenador argentino Marcelo Bielsa, a quien echaron del club a fines de noviembre.

“Hay que admitir que el paso de Marcelo Bielsa por Lille fue un fracaso. Aunque muchos, yo el primero, considerábamos que su llegada era muy prometedora, es obligatorio constatar que no funcionó”, apuntó el directivo francés tras la igualdad de ayer contra Niza (1-1), en diálogo con la prensa local. “Asumo mi parte de responsabilidad, pero no me arrepiento, tampoco serviría de nada”, reconoció.

Bielsa dejó el club con tres triunfos, tres empates y siete derrotas; 12 goles a favor y 19 en contra. Además, el equipo estaba en zona de descenso, ocupando el puesto 19 sobre 20 competidores (actualmente está 18º y en repechaje para mantener la categoría).

El rosarino, que se desvinculó esta semana después de que el club forzara su salida, había sido suspendido -por razones que no se oficializaron- el 22 de noviembre por las autoridades de Lille y no retornó al banco de suplentes.