Deportivo Pinto no logró completar el cotejo que perdía con Barrio Norte (A)

El sábado en el estadio "Luis Dallocchio", Deportivo Pinto perdía al cabo del primer tiempo 1 a 0 frente a Barrio Norte de América, el equipo de la Liga del Oeste que fue invitado a participar del finalizado certamen "Primavera Verano" 2017 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

El mal tiempo impidió que se jugaran los 45 minutos restantes, destacándose que los de América (Distrito de Rivadavia) ganaban con el gol anotado por volante ofensivo Elías Ferrer, a los 19 minutos de la etapa inicial.

Con este traspié (el Tribunal de la Liga dio por terminado el cotejo), el "Depor" terminó el certamen compartiendo la última posición con Atlético Bayauca y cierre una magra temporada futbolística, esperando reverdecer laureles en 2018.

Fue juez del inconcluso partido Juan Martín Pereyra (sus asistentes fueron Claudio Lora y Jorge Pereyra) y así formaban los conjuntos:

DEPORTIVO PINTO: Sebastián Cisneros; Facundo Topa, Carlos Elio Barrera, Eduardo Barrera y Franco Barnetche; Roberto Nahuel Zapata, Carlos Ciucci, Erik Smith y Maximiliano Martínez; Santos Nesprías y Esteban Píriz. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Lucas Cau, Sebastián Leonarda, Rodrigo Smith, Nicolás Ariel Martínez y Emiliano Reilly.

BARRIO NORTE: Alexander Hernández; Francisco Diego, Martín Quiroga, Ramiro Arriola y Bautista Pérez; Marcos Villalba, Gonzalo Deharbe y E. Ferrer; Ezequiel Spósito, Martín Sánchez y Facundo Galván. D.T.: Mateo Nievas. Sup.: Emanuel Rodríguez, Lautaro Alzamora y Matías Funes.

Por otra parte, por los torneos de inferiores, el "Depor" enfrentó en dos divisiones a equipos "B" de El Linqueño. En novena, los de nuestra ciudad superaron 7 a 1 al C.A.E.L. "B y también los azules se impusieron en décima, por 3 a 1 a los albiazules de Lincoln.

El domingo, en tanto, Atlético Pasteur se impuso 1 a 0 como visitante a Atlético Bayauca, con gol del defensor Luís Lencina a los 40 minutos, y fue subcampeón del torneo "Primavera Verano", escoltando a Argentino de Lincoln.

En Roberts, San Martín le arrebató el tercer puesto a El Linqueño sobre la hora, al vencerlo 3 a 2 en emotivo encuentro.

Federico Pachamé y Federico Lacunza anotaron inicialmente para los robertenses y Hugo Palmerola y Ezequiel Petrovelli marcaron para El Linqueño, en tanto que sobre el final del partido, Alexis Framis puso el 3 a 2 en favor de San Martín (campeón del "Apertura") ante El Linqueño (ganador del "Clausura").

En "Los Tapiales" de Juventud Unida de Lincoln, el local (tanto de Diego Bourgeois) empató 1 a 1 con Atlético Roberts (gol de Eduardo Díaz).

OTROS RESULTADOS

Tuvo fecha libre Deportivo y Social Arenaza y en divisiones inferiores y veteranos, los demás resultados de la última jornada fueron los siguientes:

Décima división: Argentino de Lincoln 3 vs. Pintense 1.

Novena: Juventud Unida (L) 3 vs. Atlético Roberts 3 y San Martín de Roberts 0 vs. El Linqueño 5.

Octava: San Martín 4 vs. El Linqueño 2; Argentino de Lincoln 2 vs. Pintense 1; C.A.S.E.T. de El Triunfo 7 vs. Atlético Pasteur 3 y Juventud Unida de Lincoln 1 vs. Atlético Roberts 1

Séptima categoría: Juventud Unida (L) 1 vs. Atlético Roberts 2.

Veteranos: Juventud Unida (L) 6 vs. Sarmiento de Vedia 1; Argentino de Lincoln 4 vs. Alumni de Vedia 2; Deportivo Arenaza 0 vs. Atlético Ameghino 5 y C.A.S.E.T. 3 vs. Atlético Pasteur 1.

Los campeones y subcampeones del "Primavera Verano" en las divisiones formativas y Veteranos fueron éstos equipos:

Séptima: Campeón, Pintense; Subcampeón, Argentino de Lincoln.

Octava: Campeón, Atlético Roberts; Subcampeón, San Martín (R).

Novena: Campeón, Argentino (L); Subcampeón, El Linqueño “A”.

Décima: Campeón, El Linqueño “A”; Subcampeón, San Martín (R).

Veteranos: Campeones, Juventud Unida (Lincoln) y Atlético Ameghino, quienes compartieron el título.