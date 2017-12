Pratto reconoció que lo “seduce” el interés de River por contratarlo

Lucas Pratto, el gran anhelo de Marcelo Gallardo para reforzar a River, reconoció ayer que lo “seduce” el interés del club de Núñez.

Si bien mide cada palabra que sale de su boca, respeta mucho al San Pablo, que pagó seis millones de dólares por la mitad de su pase y donde se siente querido, Pratto no puede ocultar que estar en la órbita del Millonario le mueve el piso.

“Si River pretende negociar, será cuestión de que llamen a San Pablo y negocien. Yo respeto mucho al club, no puedo decir que me quiero ir, pero obviamente seduce que River me quiera contratar. Ya es una cuestión de los clubes y no mía”, admitió el delantero.

Pratto confirmó que “desde River todavía no se comunicaron con mi representante”, quien un rato más temprano había hablado del deseo del delantero de volver al país. “Si San Pablo está abierto a negociar, yo también voy a poner cosas en la balanza. Familiares y deportivas”, anticipó.