Colón negocia la continuidad de su DT, pero tantea a Martín Palermo

La situación del entrenador de Colón de Santa Fe, Eduardo Domínguez, se define rodeada de incógnitas por estas horas.

En su contrato existe una cláusula de renovación automática que le aumenta un 20 por ciento el sueldo para los próximos seis meses.

Pero por si se llega a caer Domínguez, apareció el nombre de Martín Palermo. Aunque sea una contradicción en sí misma, ya que para que el ex goleador salga de Unión Española de Chile, el club que lo pretenda debe pagar U$S 500 mil.

Si justamente lo que Colón quiere es “ahorrar” dinero bajándole la pretensión al ex técnico de Huracán, menos se entiende que pueda pagar esa cláusula.

También se menciona al DT sabalero como candidato en otros clubes.

Colón tiene un antecedente negro en estos temas: Paolo Montero. El uruguayo abandonó la institución a horas de realizarse la pretemporada, para ir a Rosario Central, por lo cual reclama una fortuna en la Fifa.