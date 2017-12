Horas de definición por la continuidad de Holan en el Rojo

Independiente, campeón de la última Copa Sudamericana y que el domingo último eligió que Hugo Moyano continúe como presidente de la institución por los próximos cuatro años, tiene la mira puesta en que Ariel Holan se quede como técnico del equipo.

Holan, quien hoy volverá a reunirse con Moyano para definir su continuidad, rechazó hoy una oferta de Atlético Nacional de Medellín por 2 millones de dólares y tres años de contrato, informaron ayer medios que citan a la agencia de noticias Telam. De todas formas, el ex director técnico de hockey -que ayer se casó por civil- tendría varias demandas para quedarse en el Rojo.

La primera tiene que ver con la barra brava del club de Avellaneda, ya que por las amenazas que recibió este año y la seguridad de su familia, necesita y reclama que se destierre a los violentos definitivamente.

“Amo a Independiente pero mi familia está primero. Hoy mi familia y yo vivimos con custodia. Uno siente desprotección”, había declarado el técnico después de obtener la Sudamericana en Río de Janeiro.

Además, Holan pretende refuerzos de jerarquía para potenciar al equipo y que vendan jugadores, pero sin desmantelar al plantel, medidas para las que considera necesario contar con un manager deportivo.

Por último, el técnico pedirá que la Comisión Directiva le apruebe un proyecto integral de fútbol para que las divisiones juveniles respeten una línea de juego.

Lo cierto es que mientras que desde la comisión directiva creen que todavía están a tiempo de convencerlo, en el círculo íntimo del entrenador lo ven más afuera que adentro.

En el medio llegó desde Colombia la noticia de que el entrenador había llegado a un acuerdo con Atlético Nacional para dirigir su equipo principal y monitorear las inferiores

La información que surgió de un programa de Radio Caracol, una de las emisoras más prestigiosas de Colombia, se diluyó en unas horas.

“Desde el entorno del entrenador le confirmaron a Clarín que Holan decidió agradecer pero rechazar la propuesta del conjunto colombiano más poderoso en los últimos tiempos”, informó ayer el diario metroplitano en su edición digital.

De todos modos, no respondió aún si seguirá en el Rojo y cada vez hay más temores sobre su continuidad.

A su vez, el diario deportivo Olé se refirió a las 5 condiciones del entrenador para firmar su continuidad en Avellaneda. A saber:

1- Que se destierre a la barrabrava del club. Tiene temor por la seguridad de su familia.

2- Desea que la Comisión Directiva acepte su proyecto integral para que las Inferiores respeten una línea de juego.

3- Sugirió que se incorpore un manager deportivo para elevar la vara de la discusión al buscar refuerzos.

4- Sabe que es necesario vender, pero exige que no le desmantelen el plantel para no arriesgar su crédito.

5- Quiere que la Comisión Directiva asuma el compromiso de traer refuerzos de jerarquía para potenciar el equipo.