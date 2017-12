Polémica por la designación del árbitro que dirigirá el partido de vuelta entre Moreno y BAP

La parcialidad de Mariano Moreno no quedó conforme con el arbitraje de Jorge Barragán en el partido de ida de la gran final del Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. La actuación del experimentado árbitro quedó en el centro de la polémica, sobre todo por el penal cobrado que le terminó dando la victoria a BAP.

Barragán vio una mano que para muchos no existió y además de eso, en la protesta de la misma jugada, le mostró la tarjeta roja al defensor Tomás Gaab.

No caben dudas de que la decisión del árbitro influenció de manera determinante con el desarrollo del partido. Es por eso que para el encuentro del viernes, a las 21.30, en el Estadio de Moreno, donde se definirá el campeón, desde la liga evalúan dos posibilidades: la de darle la oportunidad a algunos de los jóvenes árbitros de nuestro medio, como podría ser Joel Rivero, Juan Carlos Del Fueyo, Gonzalo Núñez, Marcelo Martín o Franco Calogero; o bien contratar los servicios de un profesional que no sea oriundo de nuestra ciudad. Esta determinación se daría a conocer en las próximas horas.