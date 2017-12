Riquelme le bajó el precio a la Libertadores, dijo que Boca no es el Rey de Copas y apostó con D’Onofrio

El emblema de Boca Juan Román Riquelme consideró que el regreso del club de la Ribera a la Copa Libertadores supone una oportunidad especial de poder recuperar el cetro de Sudamérica, porque ganar ese título “no es tan difícil como era antes”.

Riquelme, en una entrevista con el programa “Pasión Fútbol”, recorrió varios temas como la actualidad del equipo bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, la posible vuelta de Carlos Tevez y hasta se animó a apostar con el reelecto presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, rumbo a la Supercopa argentina de febrero.

“Boca tiene que ganar la Copa Libertadores. Nosotros no festejábamos mucho cuando pasábamos de fase, contábamos cuántos partidos faltaban para llegar a los 14 partidos. La Copa Libertadores hoy la puede ganar cualquiera, no es tan difícil como era antes. Los brasileños no son gran cosa y hoy no están jugando los mexicanos, viajar era complicado”, justificó.

En ese sentido, consideró que el “Xeneize” está “bien” porque tuvo la “suerte de terminar primero”, aunque advirtió que las lesiones de Fernando Gago y Darío Benedetto “complicaron un poco” su desempeño.

“Ahora tiene muchos días para descansar, entrenar y veremos si se trae algún refuerzo más. Hablo con Guillermo. Hablo con todos los DT que tiene Boca. Siempre les deseé suerte a todos. Me gusta cómo juega, tiene la obligación de atacar y de pensar en el arco rival”, sostuvo.

Riquelme, igualmente, no quiso elegir un equipo como el que mejor juega al fútbol en la Argentina, aunque mencionó a Boca, River, Lanús e Independiente.

“Se está haciendo difícil. En estos últimos meses, River, Boca y Lanús tuvieron momentos buenos. Independiente terminó haciéndolo bien. Hay equipos que intentan jugar y eso es bueno para el fútbol argentino”, explicó.

Y sobre el Rojo, siempre picante, agregó: “Independiente ha hecho las cosas muy bien y tiene más copas que todos, hay que felicitarlo. Nosotros tenemos una menos y ojalá el año que viene podamos alcanzarlo”.

Riquelme, en el programa, se hizo un tiempo para elogiar a Rodolfo D’Onofrio por su contundente triunfo en las elecciones de River. “Lo quiero felicitar, aunque pasó algo obvio, se sabía que iba a ganar. Espero que pueda seguir disfrutando ser el presidente de su club, que tengamos la suerte de ganar más copas que ustedes, pero que lo haga muy bien”, fue el gesto de Román, luego de que D’Onofrio haya manifestado, como hace algún tiempo atrás, su admiración por el Diez.

“Riquelme me hizo sufrir mucho, me dolió como hincha y le reconozco todos los méritos que logró como jugador y persona. Gracias, porque ese es un sentimiento natural y lógico de un hincha. Pero los clubes siempre tienen que tenernos unidos y juntos para que el fútbol argentino progrese y avance”, devolvió la gentileza Rodolfo.

Riquelme fue por más y segundos después, cuando el tema de debate estaba puesto en la fecha de la Supercopa argentina que tendrán que disputar Boca y River, soltó: “Que la final sea en febrero o marzo, pero el que pierde paga el asado”.

“Vamos por el asado y la verdad está jugado. No solamente me tengo fe, sino que voy a tener la oportunidad de compartirlo con Riquelme y ya hay más que un buen motivo”, agregó D’Onofrio.