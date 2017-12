La Selección Sub 15 de Junín ganó y jugará las semifinales

La Selección Sub 15 de Junín le ganó ayer 3 a 1 a Tres Arroyos y con la victoria pasó a las semifinales del Torneo Nacional de Selecciones que se viene realizando en la localidad de Pehuajó. Bainotto y Pavia, en dos oportunidades, fueron los autores de los goles que le dieron el triunfo al conjunto de nuestra ciudad que dirige tácticamente "El Biyu" Germán Gaspar.

Por semifinales, Junín jugará hoy, a las 18, frente a Laboulaye. Cabe recordar que el Nacional Sub 15 de Selecciones de ligas se viene desarrollando en dos sedes, una en Cipolletti (Neuquén) y la otra en Pehuajó.

En Pehuajó hay tres grandes grupos; en la Zona A: Rosario, Necochea y Tres Arroyos; Zona B: Rafaela, Junín y Clorinda; y Zona C: Pehuajó, Curuzú Cuatiá, Arrecifes y Laboulaye. Clasificarán a semifinales el 1º de cada zona y el mejor 2º de todas las zonas.

Al mismo tiempo, en el sur de nuestro país, el certamen también se divide en tres grupos, en la Zona A (en Gral. Roca) juegan Mendoza, Salta y Viedma; en la Zona B (en Neuquén): Neuquén, Trelew y Córdoba; y en Zona C (en Cipolletti): Cipolletti, Villa María, Tucumán y San Juan. En esta sede también clasifican a semifinales el 1º de cada zona y el mejor 2º de todas las zonas.