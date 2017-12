Independiente tuvo su fiesta de bienvenida tras la consagración

Independiente, campeón de la Copa Sudamericana, llegó ayer a Aeroparque desde Brasil done empató ante Flamengo y tras el 2-1 conseguido en la ida volvió a ganar una copa internacional luego de 10 años. La delegación del Rey de Copas arribó a Aeroparque pasado el mediodía y se subió a un micro descapotable donde los jugadores le exhibieron el trofeo ganado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a los miles de hinchas que aguardaban la llegada.

La caravana “roja” iba a pasar por el Obelisco, pero por las manifestaciones en la zona de Congreso siguió directamente hacia Avellaneda donde otra gran parte de los hinchas del Diablo aguardaban en el estadio Libertadores de América.

El clima de fiesta y algarabía ni siguiera se interrumpió cuando la delegación debió cambiar de micro por un problema mecánico en medio de la autopista 9 de julio sur a la altura de Constitución.

Un directivo intentó arreglar el inconveniente mecánico del micro, pero sin suerte y los protagonistas debieron esperar la llegada de otro micro para llegar al recinto de Avellaneda.

Ya en la zona sur bonaerense, el plantel ingresó al estadio que tenía dos de las cabeceras a tope de hinchas que soportaron las altas temperaturas para saludar a los campeones que cortaron una sequía de siete años.

A casi tres horas después del arribo, el plantel, encabezado por el capitán Nicolás Tagliafico, y acompañado por el cuerpo técnico, médico, dirigentes y allegados saltó al campo de juego y todos juntos realizaron el tradicional saludo histórico que reeditó el equipo por pedido del entrenador Ariel Holan. Los campeones de la Copa Sudamericana exhibieron el trofeo y la hinchada “roja” deliró con el festejo por un nuevo título internacional. El cuerpo técnico y los jugadores dieron la vuelta olímpica junto a sus familiares y la compartieron con algunos hinchas que invadieron el campo de juego.

El ídolo Ricardo Bochini también se hizo presente en el festejo y saludó a cada uno de los integrantes del plantel.

Los hinchas también aprovecharon para pedirle a Ezequiel Barco que no se vaya pero el propio futbolista no pudo evitar sincerarse y confesar que su futuro futbolístico seguramente estará en Estados Unidos.