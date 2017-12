El maestro Tabárez aseguró que aprendió mucho de Holan

Oscar Washington Tabárez, entrenador del seleccionado de Uruguay que jugará la próxima Copa del Mundo, elogió ayer a Ariel Holan, el técnico campeón de la Copa Sudamericana, al asegurar que “aprendió mucho de su Independiente”.

“No es fácil ser hincha del club que dirigís, no es fácil y por eso es muy meritorio lo de Holan. Aprendí mucho del Independiente de Holan. Por diferentes razones, porque el señor Holan ha trabajado como entrenador de hockey aquí en Uruguay y tuvo falta de credibilidad por venir de otro deporte. Y porque fue candidato a dirigir a Peñarol”, declaró el DT de la selección uruguaya.

“Leí que era hincha del club y que su historia de vida estaba muy ligada a Independiente. Sobrellevarlo no es fácil. Desde el punto de vista personal interfiere con las emociones”, añadió Tabárez.

El uruguayo se declaró “admirador del perfil bajo y de los perdedores, sobre todo cuando los perdedores aprovechan la experiencia de las derrotas. Ahora Holan ocupa un lugar en la historia de Independiente y del fútbol Mundial. Me alegra que lo protagonice una persona que es cultora del bajo perfil”.

Por último, Tabárez habló de Ezequiel Barco, autor del gol del empate del Rojo ante Flamengo de Brasil, que le dio el título al conjunto argentino. “Cuando a un pibe de 18 años le dan la responsabilidad de patear un penal en una final, el trabajo del entrenador no solo pasa por tener buenos jugadores, si no en darle apoyo a los jugadores”, expresó.