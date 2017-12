La Selección Sub 15 de Junín comienza a jugar el Nacional

La Selección Sub 15 de Junín comienza hoy a disputar el Torneo Nacional en la localidad de Pehuajó. El equipo que conduce tácticamente "El Biyu" Germán Gaspar, jugará a las 16.45, frente a Clorinda, en la cancha José Esteban Garré de Deportivo Argentino.

Cabe recordar que el Nacional Sub 15 de Selecciones de liga tendrá dos sedes, una en Cipolletti (Neuquén) y la otra en Pehuajó.

En Pehuajó también habrá tres grandes grupos. En la Zona A estarán Rosario, Necochea y Tres Arroyos; Zona B: Rafaela, Junín y Clorinda; y Zona C: Pehuajó, Curuzú Cuatiá, Arrecifes y Laboulaye. El fixture para el combinado de nuestra ciudad será el siguiente: hoy, a las 16.45, frente a Clorinda; mañana ante Rafaela; y el sábado se enfrentará a Tres Arroyos. Clasificarán a semifinales el 1º de cada zona y el mejor 2º de todas las zonas.

Al mismo tiempo, en el sur de nuestro país, el certamen se dividirá en tres grupos, en la Zona A (en Gral. Roca) jugarán Mendoza, Salta y Viedma; en la Zona B (en Neuquén): Neuquén, Trelew y Córdoba; y en Zona C (en Cipolletti): Cipolletti, Villa María, Tucumán y San Juan. En esta sede clasifican a semifinales el 1º de cada zona y el mejor 2º de todas las zonas.

Final del Torneo Sub 13 de clubes

Hoy, a las 20.30, Sarmiento de Junín disputará frente a Cusa de Salto el partido de ida de la gran final del Torneo Sub 13 de Clubes que organiza la Unión de Ligas. Este primer encuentro se jugará en la vecina localidad; mientras que el partido de vuelta será la semana que viene en nuestra ciudad.