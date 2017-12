Gallardo define refuerzos y prescindibles en River

A modo de premio para sus jugadores tras la consagración en la Copa Argentina, Marcelo Gallardo decidió darle un día más de vacaciones al plantel: la vuelta al trabajo será el 3 y no el 2 de enero, como había planificado inicialmente. Sin embargo, el retorno podría ser con caras nuevas y algunos en otros clubes.

Desde la llegada de Gallardo en 2014 la sangría de jugadores se profundizó tras la Libertadores de 2015, plantel del que solamente quedan Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas (se fue y volvió), Gonzalo Martínez, Camilo Mayada, Augusto Batalla (no jugó) y Rodrigo Mora, hoy convaleciente.

El entrenador quiere al menos cuatro refuerzos: dos delanteros, un mediocampista con llegada al área rival del estilo de Carlos Sánchez y un volante central de primer nivel para ser la alternativa de Ponzio.

En el arco Gallardo piensa arreglarse con Enrique Bologna y con Germán Lux. Es muy posible que Augusto Batalla, hoy tercero en la consideración del técnico, sea cedido a préstamo a otro club para que luego regrese con mayor rodaje.

En la defensa el Muñeco aguarda con los brazos abiertos el regreso de Lucas Martínez Quarta, quien cumplió la suspensión por doping y muy probablemente sea uno de los centrales titulares el año próximo. El técnico espera contar por fin con Luciano Lollo, recuperado de su operación en los dedos gordos de sus pies.

La presencia de Lollo será también una competencia para Javier Pinola, para Gonzalo Montiel, para Alexander Barboza y para Jonatan Maidana, cuya continuidad no está garantizada. Maidana tiene chances de ir a la MLS, la creciente liga de Estados Unidos.

Leonardo Ponzio, Enzo Pérez e Ignacio Scocco son indiscutidos para Gallardo, mientras que hay dos titulares que en el "presupuesto" del técnico podrían llegar a ser vendidos porque últimamente recibieron sondeos desde el fútbol europeo: Gonzalo Martínez e Ignacio Fernández, cuyo rendimiento no estaba conformando al técnico pero a quien el golazo de la victoria en la final de la Copa Argentina le dio un espaldarazo importante para el caso de que se quede.