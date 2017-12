Hinchas del Rojo sin entradas: riesgo y pedido de la Cancillería

Cientos de hinchas de Independiente viajaron a Río de Janeiro sin entradas. Esperanzados con que Flamengo a último momento ceda algunas localidades extra a las cuatro mil que ya se vendieron, decidieron arriesgarse, aunque la Cancillería solicitó públicamente que no viajen más asistentes sin tickets.

“Por lo bajo, la realidad apunta para otro lado: por el momento la institución brasileña no tiene pensado entregarle más tickets a los visitantes”.

Ayer hasta el mediodía decenas de simpatizantes del Rojo se acercaron al hotel en el que se hospeda el plantel que conduce Ariel Holan. La mayoría fue para tratar de conseguir entradas. Muchos están preocupados por lo que pueda pasar: si no pueden entrar al sector del Rojo, varios ya están decididos a comprar sus lugares entre el público local a cambio de unos 300 dólares.

Aunque la opción implica riesgos para la seguridad.