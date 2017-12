“Uno tiene que estar a la altura de Boca”, dijo Abila

El delantero Ramón Abila, primer refuerzo de Boca para 2018, quien trabajó por primera vez en el club en busca de la recuperación de un desgarro, afirmó que tiene que estar “a la altura” de su nuevo club.

“Faltan unos días para estar al cien por ciento. Uno tiene que estar a la altura de Boca. No estuve con Guillermo (Barros Schellotto), sólo con el profe (Javier Valdecantos)”, señaló el ex goleador de Huracán, quien agregó que espera “llegar bien a la pretemporada”.

“Wanchope” Abila llegó temprano al predio de Casa Amarilla y trabajará allí hasta el 22 de diciembre. Luego tendrá descanso hasta el 2 de enero, fecha en la que Boca comenzará su pretemporada.

Por otro lado, el jugador visitó junto al presidente de Boca, Daniel Angelici, el Centro Socio Educativo de Régimen Cerrado San Martín, en la Capital Federal y habló sobre el encuentro con los menores alojados en esa institución.

“Traté de darle un mensaje a los chicos, que la equivocación que tuvieron es un momento pasajero, que se podrán reincorporar a las sociedad y que los esperamos rápido”, concluyó.

El plantel “xeneize” está citado para comenzar la pretemporada el 2 de enero en Casa Amarilla, el 3 se trasladará al hotel Sofitel de Los Cardales, y el 13 de enero viajaría a Mendoza o Mar del Plata para jugar el primer amistoso de verano, con Godoy Cruz o Aldosivi, que aún no fueron confirmados.

En tanto, este martes se festejará el día del hincha de Boca en La Bombonera, que abrirá sus puertas a las 18.30 para que los fanáticos xeneizes festejen como todos los años, con música y cánticos.

La fiesta se extenderá hasta las 21.30.