Para cerrar el año con una alegría

Será una noche especial, cargada de presiones pero también de emociones. Hoy, a partir de las 21.05, Sarmiento recibirá en el Estadio "Eva Perón" a Instituto de Córdoba en el partido correspondiente a las fecha 12 del Torneo de la B Nacional.

El choque será distinto porque se trata del último encuentro del año, previo al inicio del receso vacacional, de un campeonato donde el conjunto de nuestra ciudad no la viene pasando para nada bien ya que perdió en las dos últimas fechas, sólo ha sumado 10 puntos y se encuentra estancado en la zona de descenso directo.

En resumen, Sarmiento, que viene de derrotas ante San Martín de Tucumán (2-0) y Almagro (3-0), está obligado a cerrar el año ganando como local y, de esa manera, terminar con buenas sensaciones de cara a la pelea por la permanencia el año próximo.

Iván Delfino, ex técnico de los cordobeses, realizaría cuatro cambios en relación al once inicial que cayó ante Almagro: Lucas Landa, Fermín Antonini, Patricio Vidal y Nicolás Miracco ingresarían por Ariel Kippes, Matías Sarulyte, Joaquín Vivani y Héctor Cuevas, respectivamente.

Es decir que el once inicial para esta noche sería con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Antonini, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Vidal y Miracco. Además de todos los futbolistas mencionados, también quedaron concentrados el arquero Manuel Vicentini; los volantes Sergio Quiroga y Nicolás Rinaldi; y los delanteros Joaquín Vivani e Ignacio Cacheiro.

Por su parte, Instituto marcha en la décima colocación con 15 unidades, y por el momento quedaría afuera del reducido que disputarán por el segundo ascenso los equipos que culminen entre el segundo y noveno puesto, por esa razón necesita ganar.

Está claro que la “Gloria” cordobesa llegará a Junín en busca de la victoria que le permita terminar el 2017 entre los mejores nueve de la tabla de posiciones e ingresando al reducido, además de alejarse de la zona del descenso ante un rival directo en los promedios.

Asimismo, una victoria acercaría a los de Alta Córdoba a la Copa Argentina 2018, ya que una vez finalizada la fecha 13 (la primera del año que viene) se hará un corte y los doce primeros clasificarán al torneo.

Darío Franco, entrenador “albirrojo”, repetirá los mismos once titulares que la fecha pasada le ganaron a Quilmes por 1-0.

El otro encuentro que cerrará la fecha

En el otro encuentro de hoy, Deportivo Riestra, que marcha último en la tabla de posiciones y en la de los promedios, necesita recuperarse de cinco partidos sin conocer la victoria y enfrentará a Santamarina de Tandil, de irregular campaña y navegando en la mitad de las colocaciones.

El cotejo se disputará en la cancha de Los Andes, donde Riestra hace de local, a puertas cerradas, desde las 17, con arbitraje de Julio Barraza.

El “Blanquinegro” viene de cinco juegos sin ganar, con dos empates y tres derrotas, y necesita un verdadero milagro para mantener la categoría, ya que arrancó con una sanción de una quita de 20 puntos y la suspensión de su cancha por diez fechas.

Por el lado aurinegro, Héctor Arzubialde presentará cuatro modificaciones respecto al 1-1 ante Los Andes, con los ingresos de Alfredo González, Nicolás Valerio, Nicolás Castro y Leonel Pierce por Tomás Berra, Agustín Cardozo, Ezequiel Barrionuevo y Matías Kabalín, respectivamente.

Dálmine y Almagro igualaron en campana

Villa Dálmine y Almagro igualaron ayer sin goles en Campana, en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la Primera B Nacional. Con este resultado, los dos equipos arribaron a los 21 puntos y quedaron a solamente uno del líder Atlético de Rafaela, con la salvedad que Villa Dálmine es el único que quedó libre.

Villa Dálmine y Almagro han sido las gratas sorpresas de la primera parte del campeonato aunque ayer no consiguieron reflejar sus mejores versiones y mantuvieron el invicto en sus arcos. En la reanudación de enero, Villa Dálmine visitará a Instituto de Córdoba y Almagro recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

LEE MAS: El entrenador Iván Delfino ensayó cuatro cambios para recibir a Instituto de Córdoba

Pobre empate entre Gimnasia y San Martín

Gimnasia y Esgrima, de Jujuy y San Martín, de Tucumán empataron 0-0 en un partido “chato”, que no estuvo a la altura de un clásico del Norte, correspondiente a la duodécima fecha del torneo de la Primera B Nacional.

El equipo local tuvo un leve dominio en el primer tiempo aunque no le alcanzó para mostrar superioridad en la cancha, ante un rival que también exhibió poco a la hora de mandarse al ataque.

Las infracciones fueron una constante y eso lo tornó tedioso al partido por momentos. Algo mejoró sobre el segundo tiempo, con algunas llegadas en el local, siendo la más clara un remate de Renzo Tesuri (37m.) que rebotó en el defensor Serrano cuando la pelota tenía destino de red y se perdió por arriba del travesaño.

Anteriormente (17m.) la tuvo su chance más clara a través de un tiro libre de Bieler que pasó cerca del travesaño.

No hubo más después ya que ambos equipos no arriesgaron más de la cuenta, un empate justo pero que le sentó mejor a la visita que estuvo acompañado por numerosos hinchas que llegaron de la Ciudadela, en esta nueva edición del clásico del Norte.

Ganó Rafaela y termina el año como puntero

Atlético de Rafaela le ganó anoche en su estadio a Flandria por 4 a 1 y se subió a la cima de las posiciones de la Primera B Nacional de fútbol, en partido correspondiente a la duodécima fecha del certamen de ascenso.

Los tantos de la "Crema" fueron convertidos por Jorge Velázquez, en dos ocasiones y en la primera etapa; y Stefano Brundo y Maximliano Casa, en el segundo tiempo; mientras que Luciano Pons había adelantado al "Canario" de Jáuregui, en el período inicial.

Rafaela mostró todo su poderío en la categoría, se repuso del tanto de Flandria y con una actuación muy convincente se quedó con los tres puntos y el liderazgo del torneo, al aprovechar el empate en Campana entre Villa Dálmine y Almagro.

Con el triunfo, Rafaela suma 22 puntos, uno más que los escoltas Villa Dálmine, Almagro y Juventud Unida de Gualeguaychú; Flandria se quedó 7 unidades y en zona de descenso.

Cuando se reanude el certamen a fines de enero próximo, Rafaela, que se fue al receso en lo más alto del torneo, visitará a Guillermo Brown de Puerto Madryn; al tiempo que Flandria recibirá a Boca Unidos de Corrientes, en Jáuregui.