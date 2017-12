“Me quiero quedar para jugar la Copa Libertadores”

Cristian Pavón atraviesa un momento de prosperidad futbolística que lo transformó en uno de los candidatos a disputar el Mundial que se desarrollará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio del próximo año.

El delantero cordobés de 21 años disputó sus dos primeros partidos con Argentina en los amistosos ante Nigeria y Rusia, encuentro en el que se ganó una serie de elogios de Lionel Messi.

“La verdad es que fue un sueño inesperado. Lo disfruté al máximo. Más si Messi te alienta cada vez más. Fui con intención de hacer mi trabajo, laburar y ser uno más del plantel. Pero bueno, me llevé esta sorpresa de que Messi hable así de mí”, reconoció.

La Pulga había analizado que Pavón “puede ser un jugador muy importante” en la Selección. “Es único jugar con el mejor del mundo. Se te hace más fácil jugar con Messi. Si le picás, te la deja redonda. Lo único que te queda es pegarle vos o dar el pase al medio”, especificó.

Pavón contó que no tuvo mucho diálogo con Messi durante su estadía con la Selección, pero contó algunas de las intimidades que vivió: “Cuando llegamos con el Pipa (Benedetto) y nos vino a saludar con la mejor onda. Nos habló, preguntó cómo fue el viaje. Me sorprendió muchísimo porque lo tengo de ídolo desde chiquito. Estaba muy nervioso”.

Al mismo tiempo, dio detalles de cómo obtuvo la selfie con el capitán del equipo. “Me costó un poco. Te ponés nervioso. Quizás piensan que es fácil, pero no. Tenés al mejor del mundo al lado, pedirle una foto te da vergüenza. Estábamos en el vestuario, veo que se va a peinar y dije ‘este es mi momento’. Lo encaré y le dije si podía sacarme la foto”, relató.

En relación a su presente en Boca, el atacante que tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros prometió continuar en el Xeneize durante el 2018: “Todavía no sé qué va a pasar con mi futuro, pero yo dije que me iba a quedar para la Copa Libertadores”.

"Si bien se decía que vienen sumas altas, me sentaré a hablarlo. Pero desde un principio dije que me quería quedar para la Libertadores. Voy a hacer lo posible para quedarme”, señaló el delantero, en relación a los rumores que lo ubican en diversos clubes del exterior.