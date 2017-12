El entrenador Iván Delfino ensayó cuatro cambios para recibir a Instituto de Córdoba

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, encabezó ayer un extenso ensayo de fútbol en donde paró el probable equipo titular que este lunes, a las 21.05 y con el arbitraje de Lucas Comesaña, recibirá en el Estadio "Eva Perón" a Instituto de Córdoba en el partido correspondiente a la fecha 12 del campeonato de la B Nacional.

Como el partido del lunes es el último del año, la ilusión de Delfino y sus muchachos es terminar el 2017 de la mejor forma, es decir con una victoria ante su gente. En busca de ese objetivo, en la práctica de ayer el DT de Sarmiento realizó cuatro cambios en relación al conjunto que en la fecha pasada perdió frente a Almagro por 3 a 0.

Ayer fueron titulares Lucas Landa, Fermín Antonini, Patricio Vidal y Nicolás Miracco; mientras que salieron del equipo Ariel kippes, Matías Sarulyte, Joaquín Vivani y Héctor Cuevas. De esta manera, de cara al choque contra la "Gloria", el equipo de nuestra ciudad formaría con Fernando Pellegrino en el arco; una línea de cuatro defensores, con Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Landa y Ramiro Arias; cuatro también en el medio, con Nahuel Estévez, Antonini, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; y dos puntas, que serían Vidal y Miracco.

Por último, el plantel se entrenará hoy por la mañana en el predio Ciudad Deportiva, donde el entrenador, finalizada la práctica, dará la lista de jugadores concentrados para el partido del lunes.

El DT Darío Franco tiene todo listo para visitar al Verde

Es casi una confirmación que Instituto no tendrá modificaciones en su formación titular para visitar a Sarmiento. La Gloria viene de vencer el pasado sábado a Quilmes, 1 a 0, con un penal cerca del cierre del encuentro, pero durante el desarrollo del juego el equipo no logró un buen funcionamiento. Sin embargo Franco le daría crédito al equipo para la fecha que cerrará el año.

Por lo tanto, Instituto formaría en Junín con Lucas Hoyos; Ezequiel Bonacorso, Gabriel Fernández, Alan Aguirre y Esteban Goicoechea; Tobías Ballari, Ezequiel Videla y Emiliano Endrizzi; Guido Mainero, Ignacio Bailone y Malcom Braida.

Cabe repasar que el conjunto cordobés marcha en la 10ª colocación con 15 unidades, y por el momento quedaría afuera del reducido que disputarán por el segundo ascenso los equipos que culminen entre el segundo y noveno puesto.

Juventud Unida (G) empató con Quilmes y es líder del torneo

Juventud Unida de Gualeguaychú quedó como líder de la B Nacional, tras igualar anoche con Quilmes sin goles en el marco de la 12da. fecha del certamen. Los entrerrianos quedaron arriba con 21 unidades pero Almagro y Villa Dálmine, ambos escoltas con 20, se miden hoy en Campana.

En el debut de Mario Sciacqua como entrenador, el "Cervecero" estiró la mala racha y lleva siete cotejos sin ganar, mientras que lo conducidos por Javier Osella lograron 16 de 18 puntos como local, pero fuera de casa sólo obtuvieron un triunfo.

En el plano futbolístico ambos equipos aburrieron a los pocos hinchas presentes en el Estadio Centenario y prácticamente no exigieron a los arqueros. Recién a los 20 del segundo tiempo el arquero de la visita le tapó un mano a mano a Francisco Ilarregui tras una exquisita jugada individual y el mismo Lucas De León terminó como una de las figuras evitando otros dos intentos del local en los últimos minutos de juego.

De cara a lo que viene, por la 13ra fecha del Campeonato de la B Nacional, Quilmes visitará a Agropecuario de Carlos Casares mientras que Juventud Unida recibirá a Sarmiento de Junín.

Hoy continúa la fecha 12

Partido de la fecha 12: Hoy, a las 17, Boca Unidos vs. Agropecuario y Aldosivi vs. Ind. Rivadavia; mañana domingo, a las 17.00, Los Andes vs. Nueva Chicago, Gimnasia (J) vs. San Martin (T) y Dep. Morón vs. Brown (PM), a las 19.30: Villa Dálmine vs. Almagro, a las 20.00: Atl. Rafaela vs. Flandria y a las 21.00: Mitre (SdE) vs. Brown (A). El lunes cierran, a las 17.00: Riestra vs. Santamarina y a las 21.05: Sarmiento (J) vs. Instituto. All Boys vs. Ferro quedó postergado y libre tendrá Estudiantes (SL).