“Vamos a jugar una final y es un mérito que nos ganamos”

Marcelo Gallardo, técnico de River, afirmó que jugar la final de la Copa Argentina es un mérito que se ganaron y que su equipo afrontará el partido decisivo contra Atlético Tucumán “como se merece”.

“Vamos a afrontar esta final de Copa Argentina como lo merece, con mucho entusiasmo. Tener la posibilidad de jugar un partido así, es un mérito que nos ganamos. Lo merecemos más allá de que no estemos en un buen momento”, consideró Gallardo en conferencia de prensa.

El entrenador "millonario" admitió que "un partido no modifica el balance del año", aunque opinó que "vamos a jugamos otra final, otros se quedaron en el camino. Significa que todo mal no hicimos, no es todo tan oscuro".

River enfrentará a Atlético Tucumán mañana a las 19.15, en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza, buscando repetir el título de 2016 en la Copa Argentina (que en aquella oportunidad le ganó a Rosario Central por 4-3, con tres goles de Lucas Alario y otro de Iván Alonso).

“Va a ser un partido aparte y tenemos que enfocarnos para ser lo que tenemos que ser: un equipo fuerte. Hay que jugar como se juegan las finales”, manifestó Gallardo.

El "Muñeco" subrayó que “las finales se juegan con entereza y personalidad. Atlético Tucumán no nos puede ganar con entusiasmo. Para ellos, esta final es una posibilidad única. ¿Y para nosotros qué es? Estamos acá porque nos merecemos haber llegado a esta final. No quiero pecar de soberbio, pero nosotros somos los que vamos a jugar esta final”.

“El hincha de River va a llenar el Estadio en Mendoza. Va a estar feliz si nosotros le damos la posibilidad de ganar esta Copa. Tenemos que prepararnos para eso. Ojalá podamos irnos de vacaciones con una sonrisa", añadió.

Gallardo no confirmó el equipo para el encuentro contra los tucumanos pero contó que "la buena noticia es que Enzo Pérez entrenó con normalidad y bien". Además, ratificó a Enrique Bologna como titular en el arco.

Sobre el nivel y la actualidad de River, Gallardo subrayó que "hay que ser autocríticos. Estamos en un bajo nivel futbolístico y debemos volver a acoplarnos como equipo", al tiempo que aseguró que desde la próxima semana "buscaremos refuerzos".