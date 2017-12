Gago no se tomará vacaciones y espera “llegar al Mundial”

El volante Fernando Gago sostuvo ayer que no se tomará vacaciones porque es “el arma” que tiene para recuperarse de una lesión de ligamentos cruzados y poder volver a jugar al fútbol.

El futbolista, que fue operado a principios de octubre, no se trazó objetivos deportivos para el año entrante ya que su prioridad -dijo- “es tratar de volver a jugar”.

“No me voy a tomar vacaciones, es el arma que tengo para recuperarme ya que mi prioridad es tratar de volver a jugar”.

“Hay dos torneos importantes como la Libertadores y el torneo local. Y también tengo en el horizonte el Mundial, pero reitero que pienso en volver a jugar nada más", dijo en un evento solidario organizado por Boca.

Gago manifestó que "la única solución" que tiene es "trabajar, aprovechar la mayor cantidad de entrenamientos posibles", en referencia a la decisión de no tomarse vacaciones.

El volante central agregó: "Creo que me dan los tiempos para llegar al Mundial".

Si bien habrá que ver su evolución, en abril se cumplirán los seis meses de la lesión, plazo estipulado para la vuelta a las canchas para quienes se rompen los ligamentos cruzados.

De hecho, según trascendió, el cuerpo técnico prevé permanecer en Boca entrenando con los jugadores lesionados, pese a que la mayoría quedarán licenciados y de vacaciones hasta los primeros días de enero.