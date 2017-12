Delfino comienza a ensayar fútbol para definir los titulares que recibirán a Instituto

El plantel profesional de Sarmiento continúa su puesta a punto de cara al partido que deberá jugar este lunes, a las 21.05, en el Estadio "Eva Perón", frente a Instituto de Córdoba, con el arbitraje de Lucas Comesaña y correspondiente a la fecha 12 del Campeonato de la Primera B Nacional.

El choque contra "La Gloria" será el último del año y por eso el Verde quiere cerrar el 2017 con una victoria ante su gente. En plena preparación, el plantel que encabeza el entrenador Iván Delfino trabajó ayer en el Predio "Ciudad Deportiva", donde principalmente se reforzó la parte física.



Entre las principales novedades, en la mañana de ayer se pudo ver al delantero Nicolás Miracco entrenando con total normalidad junto a sus compañeros. De esta manera, el atacante se mostró recuperado del esguince de tobillo que sufriera en su pierna derecha y estaría en condiciones de jugar el partido del lunes.

No obstante, la incertidumbre sobre el equipo titular que presentará Delfino ante Instituto comenzará a tener pistas más sólidas a partir de esta tarde, cuando se realice en el estadio el habitual ensayo de fútbol semanal. Allí, en el "Eva Perón", el DT de Sarmiento analizará las variantes que irán definiendo el once titular para recibir a "La Gloria" cordobesa.

Con respecto al equipo titular, cabe recordar que tras la derrota frente a Almagro, por 3 a 0, el DT de Sarmiento tuvo fuertes declaraciones con respecto al futuro de sus dirigidos. En rueda de prensa, anticipó: "Nos queda una final por delante, tenemos que cerrar el año con un triunfo el lunes ante Instituto. Esta será una semana para tomar decisiones, en todos los aspectos, y a pensar en frío".

En definitiva, hoy será una jornada clave para el conjunto de nuestra ciudad. Con todos los futbolistas del plantel a su disposición, el DT del Verde prometió tomar decisiones que comenzarán a visualizarse en un entrenamiento que arrancará a las 17.30 y que , por el momento, se realizará a puertas cerradas.

Instituto, sin cambios

Instituto no tendría variantes en su formación titular para visitar este lunes al Verde, de acuerdo a lo ensayado ayer por el entrenador Darío Franco en la práctica que se desarrolló en el predio de La Agustina.

Los Albirrojos vienen de vencer el pasado sábado a Quilmes, 1 a 0, con un penal cerca del cierre del encuentro, pero durante el desarrollo del juego el equipo no logró un buen funcionamiento. Sin embargo Franco le daría crédito al equipo para la fecha que cerrará el año.

Por lo tanto, la "Gloria" formaría en Junín con Lucas Hoyos; Ezequiel Bonacorso, Gabriel Fernández, Alan Aguirre y Esteban Goicoechea; Tobías Ballari, Ezequiel Videla y Emiliano Endrizzi; Guido Mainero, Ignacio Bailone y Malcom Braida.

Instituto marcha en la 10ª colocación con 15 unidades, y por el momento quedaría afuera del reducido que disputarán por el segundo ascenso los equipos que culminen entre el segundo y noveno puesto.



La fecha 12

Partido de la fecha 12: Hoy, a las 20.05, juegan Quilmes vs. Juv. Unida (G); mañana, a las 17, Boca Unidos vs. Agropecuario y Aldosivi vs. Ind. Rivadavia; el domingo, a las 17.00, Los Andes vs. Nueva Chicago, Gimnasia (J) vs. San Martin (T) y Dep. Morón vs. Brown (PM), a las 19.30: Villa Dálmine vs. Almagro, a las 20.00: Atl. Rafaela vs. Flandria y a las 21.00: Mitre (SdE) vs. Brown (A). El lunes cierran, a las 17.00: Riestra vs. Santamarina y a las 21.05: Sarmiento (J) vs. Instituto. All Boys vs. Ferro quedó postergado y libre tendrá Estudiantes (SL).