En Barcelona buscan una salida elegante para Mascherano

Barcelona se comportará como un club “humano” para destrabar la situación de Javier Mascherano, que quiere dejar el club en las próximas semanas por sentirse relegado y poco importante para el cuerpo técnico actual.

“Somos un club humano”, dijo Josep María Bartomeu, presidente de Barcelona.

El ex capitán de la selección argentina “está decidido a marcharse del Barça en este mercado de invierno (boreal) sí o sí”, y la reciente lesión del francés Samuel Umtiti , titular en la zaga y que estará dos meses ausente, no lo hizo cambiar de idea.

A los 33 años y con 331 partidos vistiendo la camiseta blaugrana, Mascherano perdió posiciones en el equipo. Si un año atrás a esta misma altura de la temporada había jugado 17 partidos como titular -el Barcelona era dirigido por Luis Enrique-, bajo el mando de Ernesto Valverde suma sólo ocho de 23.

Mascherano, que en Barcelona juega como central, es el cuarto capitán del equipo que lidera Lionel Messi. Su ambición es jugar a los 34 años en Rusia su último Mundial, y ver los partidos desde el banco no lo beneficia.

Valverde pidió fichar a dos jugadores: Iñigo Martínez (central) y Philippe Coutinho (volante). Y aunque el club aún no cumplió con sus deseos, se estima que el mes próximo fichará al menos a uno de los dos. La llegada del defensor de Real Sociedad limitaría las chances del Jefecito. En Barcelona, circula una frase puesta en boca de Mascherano: “Si voy a ser el cuarto central, me voy”.