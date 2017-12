Independiente jugó bien y tiene media Sudamericana

Independiente ganó anoche en Avellaneda por 2 a 1 el partido de ida de la serie final por la Copa Sudamericana, que lo enfrenta a Flamengo de Brasil. Comenzó perdiendo, por un potente cabezazo de Rever, pero empató Emanuel Giglioti y puso la ventaja Maximiliano Meza.

El equipo dirigido por Ariel Holan desplegó, por momentos, un fútbol de alto vuelo. Con buen juego y carácter pudo darlo vuelta y ahora viajará al mítico Maracaná con la ventaja en el resultado, pero también con otra pequeña tranquilidad: un funcionamiento colectivo e individual destacado que le permitió ser superior a su rival.

Fueron 15 minutos iniciales de confusión para Independiente. Flamengo salió a presionar en campo rival, con todo el equipo adelantado, y el de Holan no encontró espacios y dividió la pelota. El gol de cabeza de Rever, tras un tiro libre en el que el Rojo marcó mal, anunciaba los peores presagios. Pero con la desventaja, apareció el Independiente ofensivo y voraz que se vio en los mejores momentos del ciclo de Holan. Asumiendo el riesgo que implicaba dejarle espacios al Fla para la contra, atacó con mucha gente, en especial sobre las bandas para hacerle el dos-uno a los laterales del conjunto brasileño. Intenso desde lo táctico, Independiente encontró líneas de pases y sus jugadores mostraron mucha dinámica para intercambiar posiciones y dejar sin referencia a los marcadores rivales.

El gol de Gigliotti, un derechazo tras una habilitación de Benítez en una acción que nació en los pies de Meza, se veía venir. Por momentos, los ataques de Independiente avasallaban a un Flamengo al que le costaba hacer pie atrás y que no podía enhebrar un contragolpe capaz de lastimar el arco defendido por Campaña.

En el segundo tiempo, el Rojo no aminoró la marcha. Con Barco, Meza y Benítez buscando los espacios en tres cuartos, con Bustos y Silva (fue de 3 y Tagliafico de 6 en el complemento) dando amplitud por las bandas. Y un desborde de Barco por la izquierda encontró, en su centro, la volea de primera de Meza para el 2 a 1.