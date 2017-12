Fabra y Pérez se lesionaron en la práctica

El cuerpo técnico de Boca Juniors encabezado por los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto sufre el fin de año, a partir de una serie de lesiones que afectó al plantel en los últimos meses. Al pelotón de lastimados se sumaron ayer dos nuevos nombres: Pablo Pérez y Frank Fabra.

La intención del cuerpo técnico era que el volante se reincoporara al equipo el domingo, frente a Estudiantes, después de haber cumplido la fecha de suspensión por haber llegado a las cinco amonestaciones.

Sin embargo, su presencia en La Plata está en duda, como consecuencia de una molestia en el pubis que Pérez arrastra desde hace tiempo, y que ayer le impidió entrenarse con sus compañeros.

Si bien la decisión de dejarlo afuera fue del cuerpo técnico, para cuidarlo y que llegue de la mejor manera al domingo, por el momento es una incógnita si el capitán podrá decir presente en la última fecha del Xeneize antes del receso de la Superliga.

En su posición, el domingo ante Arsenal jugó Edwin Cardona.

En tanto, Frank Fabra no pudo completar el entrenamiento debido a una torcedura en su tobillo derecho, y también está en duda para visitar al Pincha.

El lateral colombiano se retiró rengueando y con gestos de dolor en su rostro, aunque se mostró optimista ante los medios.

“Me doblé el tobillo, pero no fue nada grave. Mañana (por hoy) estaré entrenando. Quiero jugar el último partido del año.

Luego, el lunes me iré con mi familia”, sostuvo.

De no llegar, será reemplazado por el juvenil Fernando Evangelista.