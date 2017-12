“Decir que vamos a ganar la Copa Libertadores es mentirle a la gente”, avisó Guillermo

Boca se clasificó a la Copa Libertadores y es su gran objetivo de 2018. El conjunto de la Ribera que marcha primero en la Superliga tiene los ojos puestos en la competencia internacional, y más allá de la reciente seguidilla de lesionados, el técnico Guillermo Barros Schelotto se muestra optimista y con ganas de trabajar enfocado, aunque ayer advirtió: “Decirle a la gente que vamos a ganar la copa es mentir”.

“Sabemos de la exigencia que tiene el club por ganar la Copa, pero decir que vamos a ganarla es mentirle a la gente”, sostuvo.

“Lo que es seguro es que la vamos a luchar y la vamos a jugar, pero no podemos exagerar ni mentir”, explicó el DT xeneize en diálogo con TyC Sports.

“No lo hemos hablado con los jugadores, aún no es el momento”, indicó.

“Trabajamos para poner a Boca en lo más alto. Vamos a luchar para dar lo mejor, pero juegan buenos equipos, los brasileños, los argentinos. Es una Copa difícil”, dijo de manera cautelosa el entrenador de cara a la competencia que accedió por haber salido campeón 2016 del torneo local.

Finalmente y en cuanto a los refuerzos que el club podría traer, el DT se ilusiona con la incorporación consciente de nuevos jugadores: “La personalidad y la actitud es una característica que tenemos que considerar a la hora de buscar refuerzos. Todavía más en Boca. El jugador tiene que estar preparado para afrontarlo y convivir con eso. Podemos tener una idea de lo que pasa adentro de la cancha, pero no es algo sencillo. Hoy es más difícil que antes”.

Rendimiento

“Tratamos de sostener el orden táctico más allá de los jugadores, pero a veces se hace difícil reemplazar a un (Fernando) Gago, que jugó en Real Madrid y Roma, y sentimos su ausencia, pero con otros jugadores, con otras características, el equipo lo logró reemplazar, porque ningún otro equipo fue superior a nosotros”, dijo el entrenador en cuanto al rendimiento.

Tévez y Centurión

“No tengo ninguna noticia, más allá de lo que dice el periodismo. No hablé con Carlos cuando estuvo acá. Tiene un año más en China y debe definir si sigue o no allá. Es una ilusión volver a tener a Tévez”, indicó sobre el Apache y sobre Ricardo Centurión aseguró que “dejó la puerta abierta”.