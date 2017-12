Champions League: Barcelona clasificó primero en su grupo y otros 7 equipos pasaron a octavos

Hubo acción en la Champions League de Europa y ayer se cerraron los grupos A, B, C y D, con los clasificados a octavos, los terceros que jugarán la Europa League y eliminados.

Por el grupo A, Manchester United quedó primero con 15 puntos. Y el segundo fue Basilea con 12 al ganarle en el mano a mano al Cska de Moscú (con 9, irá la Europa League). El Benfica fue la gran decepción, sin puntos.

En el B ya estaban clasificados PSG y Bayern Munich (ambos con 15 unidades), pero restaba definir el orden.

Los alemanes se impusieron de local por 3-1, pero el resultado no les alcanzó para finalizar en el primer puesto. Celtic y Anderlecht terminaron con tres puntos, pero los de Escocia irán a la Europa League por más cantidad de goles a favor en los partidos que jugaron entre sí.

Ya en el C, Roma se quedó con el primer puesto a pesar de haber igualado en puntos (11) con Chelsea de Inglaterra, segundo. Los italianos adelante por mejor resultado entre sí.

Tercero quedó el Atlético de Madrid de Simeone (con 7), que irá al segundo torneo continental. Qarabag, afuera de todo.

Por último en el grupo D, Barcelona venció a Sporting y se adueñó del primer lugar con 14 unidades.

Juventus finalizó en la segunda colocación (con 11) y Sporting de Lisboa (7) irá la Europa League. Olympiakos de Grecia se quedó sin acción en el ámbito de Europa.

Pochettino primero

El Tottenham (con 13 puntos) y el Real Madrid (10) ya están clasificados en el Grupo H, en el que es casi imposible que el conjunto inglés, conducido por Mauricio Pochettino no termine primero de la zona.