La derrota frente a Almagro por 3 a 0 dejó un mar de incertidumbre en el mundo Sarmiento. Es que habiendo transcurrido once fechas y llegando casi a la mitad del torneo, el Verde sólo ha podido lograr diez unidades; rendimiento que llevó el equipo a la zona de descenso directo.

Además de la escasez de puntos conseguidos, el conjunto de nuestra ciudad tiene otros problemas que parecieran ser más graves como la falta de una idea de juego y el bajo rendimiento de la mayoría de los futbolistas que integran el plantel profesional.

Está claro que en lo que va del torneo, Sarmiento no la ha pasado nada bien. Ya de movida el inicio fue complicado. En el debut, de local frente Quilmes, el empate sin goles volvía a poner el centro de las críticas en el por entonces entrenador Fernando Quiroz; quien en la tercera fecha (la segunda quedó libre) y luego de perder frente a Villa Dálmine, 2-0 de visitante, dejaría la conducción técnica del primer equipo.

En ese entonces, Quiroz dejó de ser el DT habiendo disputado 21 partidos (16 en primera división, tres por la Copa Argentina y dos por la B Nacional), de los cuales ganó cinco, empató cuatro y perdió doce. De 63 puntos en juego conquistó 19; es decir que se fue con el 30 por ciento de efectividad.

Quiroz también se fue dejando un plantel conformado a su gusto y su lugar fue ocupado por Iván Delfino, quien en ocho fechas (de la cuarta hasta la undécima) ganó dos, empató tres y perdió tres; conquistando así nueve puntos de los 24 en juego y logrando un 37.5 por ciento de efectividad.

En realidad, más allá de los números, el cambio de entrenador pareciera haber calmado las aguas en su momento y no mucho más; porque la forma de juego, las decisiones y los resultados son de similares características.

Las críticas

Entre las principales críticas que se le hacían a Quiroz estaba la falta de una idea de juego y la poca vocación ofensiva. Algo de eso sigue ocurriendo hoy, donde el DT Delfino, luego de ocho fechas transcurridas, más de dos meses de trabajo, aún no ha podido solucionar.

En realidad, Quiroz y Delfino no parecieran tener grandes diferencias. Lo que el actual entrenador intenta plasmar hoy con sus dirigidos es muy parecido a lo ya hecho por Quiroz. Los cuatro en el fondo se han mantenido intactos, las variantes en la zona media siguen siendo las mismas y la poca vocación ofensiva es igual.

"Para que algo cambie hay que hacer algo distinto", dice un viejo dicho que no pareciera encajar con la realidad de Sarmiento. Si bien el cambio de entrenador renovó ciertas ilusiones, al momento de la acción la historia no ha cambiado mucho porque las decisiones del entrenador han sido, al menos, muy parecidas.

Cuatro en el fondo, cuatro en el medio, un enganche y un punta; cuatro en el fondo, un cinco retrasado, cuatro volantes más y un punta; cuatro defensores, cuatro volantes y dos delanteros. Todo fue probado por los dos entrenadores y nada, por el momento, ha funcionado con cierta regularidad.

Los motivos

En definitiva, al momento de hacerse la gran pregunta, de por qué Sarmiento juega tan mal, quizás una de las respuestas podría estar relacionada al rendimiento de los futbolistas. En once fechas, el equipo de nuestra ciudad no tiene muchos jugadores que sean indiscutibles; quizás estén muy cerca de eso el arquero Fernando Pellegrino, el volante Luis Yamil Garnier y el delantero Nicolás Miracco; pero no mucho más.

En esa disputa por la titularidad, en lo que va del certamen ni Quiroz ni Delfino le han dado demasiadas oportunidades a los pibes del club; un pedido constante que los hinchas expresan en cada partido que se juega de local y también en las redes sociales.

Los cambios

En resumen, como broche de esta triste realidad, al finalizar el encuentro del lunes, Delfino dejó una llamativa frase en realización al futuro. "Esta será una semana para tomar decisiones, en todos los aspectos, y a pensar en frío", disparó.

¿Se viene un recambio de futbolistas? ¿Jugarán los pibes? ¿Será el del lunes, frente a Instituto (a las 21, en el "Eva Perón), un partido determinante para el futuro del DT? Todos interrogantes, incertidumbre que crece en un contexto complicado.