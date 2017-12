Sarmiento, sin rumbo y en caída libre

Fue un partido para el olvido. Sarmiento jugó pésimo, quizás, uno de los peores partidos del campeonato. Fue anoche, de visitante y frente a Almagro, que lo terminó goleando por 3 a 0 en uno de los encuentros que cerró la fecha 11 del Campeonato de Primera de la B Nacional.

Los goles del conjunto local, conducido por Alfredo Grelak, fueron anotaron por Adrián Torres (37m. PT), Alan Bonansea (2m. ST) y Matías Sarulyte (30m. ST), en contra.

Con ese resultado Almagro alcanzó el liderazgo, con 20 puntos y una mejor diferencia de gol que Villa Dálmine y Juventud Unida de Gualeguaychú, al tiempo que Sarmiento (1,000 de promedio) continúa entre los equipos que perderán la categoría y se mantiene con 10 unidades.



En el trámite de las acciones, el planteo que decidió Delfino para este encuentro nunca funcionó. El DT del Verde metió mano en el equipo que había perdido frente a San Martín de Tucumán pero ninguno de los cambios que realizó hicieron que la equipo mejorara. Todo lo contrario.

En su regreso a la titularidad, el defensor Ariel Kippes no tuvo una buena noche. Ya en sus primeras intervenciones, el pibe se mostró inseguro, mal en la marca y perdiendo pelotas que parecían simples.

No obstante, el rendimiento de Kippes no fue mucho peor que el del resto de la defensa. Como viene sucediendo, la última línea del Verde ha tenido irregularidades notorias, que aún no fueron resueltas.

Pero frente a Almagro no sólo la defensa jugó mal. En la zona media, donde se genera el juego, Delfino ratificó su confianza en Farré como cinco y delante de él puso a Garnier, como un 8 cerrado y al pibe Estévez por la izquierda. Más abiertos, Vivani intentó el desborde por la banda derecha; y Bazán hizo lo propio por la izquierda; con Cuevas como única referencia de área.

En esa primera parte, se notó y mucho la falta de una idea de juego. Al momento de tener la pelota, Sarmiento careció de asociaciones y volvió a apostar al pelotazo como su herramienta principal.



Almagro fue todo lo contrario. Si bien el equipo de Grelak no mostró un juego brillante, al menos siempre intentó jugar. Entendiéndose por jugar que los futbolistas del tricolor intentaron dársela a un compañero.

En definitiva, la idea inicial de Almagro quedó clara cuando se adueñó de la pelota y de las acciones de juego, controló cada espacio del campo de la mano de los mediocampistas Gabriel Compagnucci -tuvo una clara a los 8m.- y Ezequiel Piovi, mientras que Sarmiento solamente apostó a alguna contra con Bazán o Vivani por las bandas, aunque estuvieron controlados por sus marcadores. Estévez probó de media distancia pero sin crear demasiado peligro.

El premio para Almagro tardó en llegar, pero se produjo a través de una buena combinación que finalizó con el gol de Torres (37m.) ante la desesperada salida del arquero Fernando Pellegrino y el pedido desesperado de un inexistente offside por parte de Vivani, que lo perdió en el retroceso. Con el 1-0 abajo finalizó la primera parte.





En el complemento, el Verde profundizó sus imprecisiones

Pese a haber tenido un primer tiempo muy malo, sin juego colectivo y sin haber creado una situación clara de gol, Delfino mantuvo el equipo. Por eso Almagro amplió la diferencia a los dos minutos cuando Bonasea (2m. ST) guapeó frente a cuatro defensores del Verde, que solamente miraron cómo se les escurría el delantero, y como definía cara a cara con el arco para darle justicia al resultado.

Ante el 2 a 0, Sarmiento tampoco reaccionó. El equipo de nuestra ciudad siguió sumergido en sus imprecisiones y en su falta de criterio para crear juego. En ese mar de errores, el DT del Verde realizó cambios que profundizaron aún más la confusión general.

Finalmente, cuando el partido era un monólogo del local, un yerro del defensor Sarulyte redondeó el 3-0 convirtiendo un tanto en su propia valla.

De esta manera, Almagro dio nuevamente muestras de que es un equipo con aspiraciones a pelear entre los puestos de arriba por uno de los dos ascensos a la Superliga.

Por su parte, el Verde de nuestra ciudad regresará con serias preocupaciones, ya que pasaron varias jornadas y sigue sin encontrar una idea futbolísticas y, para colmo de males, se sumerge en la zona de descenso.

Almagro cerrará su participación en este año el fin de semana contra otro puntero, Villa Dálmine, en Campana; y Sarmiento recibirá el lunes a Instituto de Córdoba, en un partido que probablemente, comience a las 21.