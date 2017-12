"Se viene una semana para tomar decisiones en todos los aspectos"

Fastidioso, con pocas ganas de hablar (lógico si se quiere) se mostró Iván Delfino tras el partido de anoche, luego de la dura derrota del primer equipo de Sarmiento de Junín en la visita a uno de los líderes, Almagro, en José Ingenieros.

Con declaraciones escuetas y que dejan un gran interrogante, el entrenador del "Verde" señaló a la salida de los vestidores, poniéndole el pecho a las balas ya que fue el único que habló tras la goleada en contra y la mas que mediocre actuación:

"Fue general, no defendimos, no atacamos, solo hicimos algo sobre el final, no por virtudes propias sino porque ellos bajaron el ritmo", dijo inicialmente en cuanto a la pálida imagen que dejó en cancha el conjunto verdolaga juninense.

Agregó luego que "Cuando jugás este tipo de partidos, generalmente lo perdés y con el segundo gol de ellos ya quedó sentenciado el encuentro. Queda una final por delante, tenemos que cerrar el año con un triunfo el lunes ante Instituto", agregando ante la consulta si se sentía firme y con respaldo para seguir como entrenador de Sarmiento: "Esta será una semana para tomar decisiones, en todos los aspectos, y a pensar en frío", dejando rápido la zona de camarines y sin especificar si es en cuanto a su futuro o en relación al plantel profesional, de cara a la segunda parte del certamen que tiene al C.A.S. en zona de descenso y sin poder encontrar el rumbo futbolístico.

El clima de mucha preocupación que embargó a dirigentes, colaboradores y algunos hinchas, quedó reflejado en la decisión de los futbolistas de no hablar con la prensa y se avecinan siete días, de aquí al lunes ante "La gloria" de Córdoba, de mucha incertidumbre y nerviosismo en el universo Sarmiento de Junín.



Ariel Cháves, la figura del partido

Ariel Cháves, figura del partido, también habló con la prensa en la zona de vestuarios. Sobre la victoria de su equipo, el habilidoso volante dijo: "La verdad muy contento por cómo nos salieron las cosas. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, nos preparamos para esto y lo sacamos adelante".

Agregó: "Sarmiento nos complicó al principio, pero cuando hicimos el segundo gol apenas empezó el segundo tiempo, se nos allanó el camino a la victoria. Ahora comenzamos a pensar en Villa Dálmine que es una final para nosotros".

"Este es un grupo muy unido, trabaja día a día en lo personal y en lo grupal para plasmar lo que la gente vio hoy en la cancha. Personalmente mi juego no cambió. Trato de darle soluciones al equipo. Alfredo me puso en esta posición y me estoy adaptando bien. Creo que estamos planteando un buen futbol partido tras partido y no es casualidad que hemos llegado a la punta del campeonato", finalizó.