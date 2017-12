River intentará recuperar terreno en la Superliga

Gimnasia, que cumple un irregular torneo, recibirá hoy a un River que llega golpeado luego de la eliminación de la Copa Libertadores y la derrota en el clásico ante Boca, además del último traspié ante Newell’s. El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio del Bosque, será arbitrado por Fernando Espinoza y lo televisará la señal de cable Fox Sports Premium.

El equipo Millonario tiene 15 puntos, nueve menos que los líderes Boca y San Lorenzo, ambos con 24, y un partido más ya que adelantó el correspondiente a la fecha 12 la semana pasada cuando le ganó a Unión de Santa Fe por 2-0.

Gimnasia, por su parte, tiene apenas 10 puntos y alterna actuaciones aceptables con otras muy flojas.

En River, el entrenador Marcelo Gallardo quiere recuperar el ánimo del plantel y el funcionamiento del equipo, luego de la derrota del fin de semana pasado como local ante Newell’s (3-1) y teniendo en cuenta que el sábado 9 de diciembre jugará la final de la Copa Argentina en Mendoza frente a Atlético Tucumán, con la posibilidad de cerrar el año con un título.

El Muñeco Gallardo, disconforme con la actuación en falso ante Ñuls, hará tres variantes en la formación titular: Milton Casco por Gonzalo Montiel en el lateral derecho; Javier Pinola por Alex Barboza en la zaga central e Iván Rossi por Enzo Pérez, quien sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho, en el mediocampo.

En tanto, Gonzalo Pity Martínez entrenó durante toda la semana en forma diferenciada por un problema físico y será esperado hasta último momento, aunque si no puede jugar su lugar será ocupado por el uruguayo Nicolás De La Cruz.

El ex jugador de Huracán es el más apto para desequilibrar con su habilidad y habilitar con su pegada a la dupla integrada por el colombiano Santos Borré e Ignacio Scocco, los atacantes que no rindieron ante Newell’s pero igualmente Gallardo les dará otra oportunidad para que se complementen en ofensiva.

Por el lado de Gimnasia, el objetivo es cambiar al deslucida imagen que dejó en Córdoba la semana pasada ante Belgrano, ya que perdió 2-0 casi sin ofrecer resistencia, con escasas respuestas anímicas.

El favorito es River, por la jerarquía de sus jugadores que si recuperan la memoria luego de la dura eliminación de la Copa ante Lanús, no deberían tener inconvenientes para llevarse los tres puntos de La Plata, en el que será el último partido del año en la Superliga, ya que luego sólo le quedará la final de la Copa Argentina por haber adelantado su encuentro frente al Tate.