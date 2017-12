Sarmiento viaja a Buenos Aires, para esperar el partido frente a Almagro y la recuperación

El plantel profesional de Sarmiento volvió a entrenar ayer preparando el partido de mañana lunes ante Almagro, que se iniciará a las 21.05 y corresponde a la undécima fecha del campeonato de Primera "B" Nacional y que tendrá como árbitro a Alejandro Castro, un choque que arbitrará Alejandro Castro y en el cual el conjunto "verde" de nuestra ciudad intentará volver al triunfo luego de la dura derrota como local, el pasado viernes 24, por 2 a 0.

El director técnico del CAS, Iván Delfino, seguramente realizará cambios en la formación del equipo que visitará al tricolor, buscando que de una vez por todas el elenco juninense mejore en su juego y salga de la zona de descenso en la que actualmente se encuentra.

De acuerdo a lo observado en últimos ensayos futbolísticos, Sarmiento alistaría mañana a Fernando Pellegrino; Ariel Kippes, Javier Capelli, Matías Sarulyte y Ramiro Arias; Luis Yamil Garnier, Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Nicolás Rinaldi y Héctor Cuevas,con lo cual dejarían el equipo Joaquín Vivani y Patricio Vidal, por disposición del coach, mientras que el delantero Nicolás Miracco no sería tenido en cuenta por la lesiòn que padeció ante los tucumanos, un esguince en el tobillo derecho.

Recién hoy, previo al viaje a Capital Federal para concentrar a la espera del partido frente a Almagro, Delfino confirmará no solo los titulares sino quienes completarán la delegación.

Por el lado del rival, el equipo que dirige Alfredo Grelak y que viene de ganarle a Quilmes por 2 a 0, encaramándose en los puestos de vanguardia, formaría con Christian Limousin; Brian Mieres, Ariel Coronel, Juan Rodríguez y Adrián Torres; Gabriel Compagnucci, Ezequiel Piovi, Saúl Nelle y Ariel Cháves; Alan Bonansea y Adrián Fernández.

Ganaron brown (a) e Instituto de córdoba

Anteanoche, Aldosivi de Mar del Plata abrió la undécima fecha ganándole como visitante a Ferro Carril Oeste, 2 a 0 en Caballito.

Ayer, Brown de Adrogué goleó a All Boys 3 a 0. Cristian Bordacahar, Facundo Pumpido y Brian Gómez marcaron los tantos del vencedor, que cortó una racha de cinco partidos sin ganar y ahora se ubica a tres puntos en Villa Dalmine y Aldosivi.

All Boys, que continúa en área de peligro, muy cerca de la zona del descenso, suma seis derrotas consecutivas como visitante, condición en la que no gana desde abril pasado, cuando superó 2-0 a Juventud de Gualeguaychú.

El equipo de Ignacio González atraviesa un mal momento futbolístico y también institucional, ya que el plantel no entrenó ni el jueves ni ayer porque el club le debe varios sueldos.

Brown sacó una merecida ventaja en la primera etapa con el gol de Bordacahar y pudo estirarla con un remate de Pumpido que sacó Losada.

Con orden y prolijidad, explotando las bandas y ganando las espaldas de los volantes del visitante, el local manejó el desarrollo del juego.

En el segundo tiempo no varió el panorama, Brown dominó de principio a fin y un error de Losada significó el segundo tanto de Brown y la definición del partido. El tercer tanto fue más que nada para la estadística.

En la próxima fecha Brown visitará a Mitre de Santiago del Estero, en tanto que el partido entre All Boys y Ferro Carril Oeste se jugará recién en febrero, ya que el próximo fin de semana habrá un importante operativo de seguridad con motivo de la Cumbre del G-20 en Buenos Aires.

Nueva Chicago, por su parte, empató como local ante Gimnasia de Jujuy, 1 a 1. Alexis Blanco (15m.PT) abrió el marcador para Gimnasia e igualó Martín Martinuccio (26m.PT), en el partido jugado en Mataderos y arbitrado por Pablo Dóvalo.

El empate estuvo bien. En el primer tiempo Gimnasia fue algo más ordenado pero no creó demasiadas situaciones y Chicago, con más garra que fútbol, hizo que el complemento fuera más parejo.

A los 15m. de juego Gimnasia abrió el marcador con un cabezazo de Blanco que se metió abajo, junto al palo derecho del arco de Leandro Requena.

Y a los 27m. Chicago llegó al empate, tras un desborde por derecha de Facundo Mater y un pase atrás para la entrada de Martinuccio, que definió de frente al arco.

En otro esperado encuentro, Instituto de Córdoba superó anoche a Quilmes, 1 a 0, en encuentro disputado en Alta Córdoba, imponiéndose con un discutido penal que otorgó el árbitro Bruno Bocca cuando se cerraba el encuentro.

El tanto del "albirrojo" llegó a los 39 minutos del complemento por intermedio de Ignacio Bailone, que convirtió de penal.

El trámite del juego fue discreto, y si bien Instituto ejerció un leve dominio, el ‘Cervecero’ dispuso también algunas ocasiones de gol para desnivelar el marcador, pero no estuvo fino en la última línea, desperdiciando chances de Francisco Ilarregui y Felipe Cadenazzi, que no pudieron anotar.

La ‘Gloria’ no mostró demasiado, aunque siempre intentó jugar en campo rival, pero el delantero Guido Mainero, que fue el más movedizo de los de arriba, se encontró muy solo en la zona de ataque y no podía contra la defensa rival.

Parecía que se cerraba igualado el encuentro, pero cerca del final en un centro desde la izquierda impulsado por Esteban Goicoechea, la pelota dio en el cuerpo de Juan Larrea, y Bocca interpretó que pegó en la mano del defensor, por lo que sancionó penal y desató el reclamo de los quilmeños.

Se hizo cargo Bailone, que con un buen disparo al palo derecho de Marcos Ledesma anotó el único tanto de la noche y le dio los tres puntos a la ‘Gloria’.

Con este triunfo Instituto alcanzó los 15 puntos y queda transitoriamente en la novena ubicación, superando entre otros a Quilmes, que quedó con 13.

Completando los cotejos sabatinos, anoche Juventud Unida de Gualeguaychú venció 2 a 0 a Boca Unidos de Corrientes, con goles a los 25 minutos de Ariel Colera (de penal) y de Walter Acuña, a los 38 minutos para los entrerrianos, quienes al menos hasta hoy llegaron a la punta del certamen.

Cómo sigue

Los partidos previstos para hoy, son los siguientes:

A las 17, Brown de Puerto Madryn vs. Mitre de Santiago del Estero; Flandria vs. Deportivo Morón; y Estudiantes de San Luis vs. Deportivo Riestra.

A las 18, San Martín de Tucumán vs. Villa Dálmine.

A las 18.05, Agropecuario de Carlos Casares vs. Atlético Rafaela.

Mañana lunes:

20.30: Santamarina de Tandil vs. Los Andes

21.05: Almagro vs. Sarmiento de Junín.

Libre: Independiente Rivadavia de Mendoza.