Sorteo adverso: Argentina jugará con Nigeria, Croacia e Islandia en el grupo D

La selección argentina, última subcampeona del mundo y cabeza de serie del grupo D del Mundial de Rusia, debutará el 16 de junio a las 10 ante Islandia, en Moscú, luego se medirá el 21 a las 15 con Croacia, en Nizhni Novgorod, y cerrará su participación en la fase inicial el 26 a las 15 frente a Nigeria, en San Petersburgo, según lo determinó ayer el sorteo que se realizó en el Palacio del Kremlin.

Argentina, dirigida por el santafesino Jorge Sampaoli y con Lionel Messi como máximo referente futbolístico, comenzará su sueño mundialista el sábado 16 a las 10 ante Islandia, equipo que participará por primera vez en su historia en una copa del mundo, en el Otkrytie Arena, estadio del Spartak de Moscú, con capacidad para 44 mil espectadores.

Luego del debut ante Islandia, cuarto finalista en la Eurocopa Francia 2016, el equipo nacional se enfrentará con Croacia, en la previa el rival más complicado, el jueves 21 a las 15 en el estadio Nizhni Novgorod, con capacidad para 45 mil espectadores.

Argentina le ganó a Croacia en el único enfrentamiento previo en mundiales: en la fase de grupos de Francia 1998 por 1-0, con un gol del defensor Mauricio Pineda.

Finalmente Argentina se enfrentará el martes 26 a las 10 contra Nigeria, un viejo conocido, en el Krestovsky Stadium, cancha donde juega el Zenit de los argentinos Emanuel Mammana, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Emiliano Rigoni y Sebastián Driussi, y con capacidad para 69 mil espectadores.

Argentina le ganó las cuatro veces que enfrentó a Nigeria en Copas del Mundo: Estados Unidos 1994 (2-1); Corea-Japón 2002 (1-0), Sudáfrica 2010 (1-0) y Brasil 2014 (3-2). Sin embargo, el equipo nigeriano es complicado, ya que llegó al Mundial luego de quedarse invicto con el grupo B de las Eliminatorias Africanas. Y hace menos de un mes venció a Argentina por 4-2 en un amistoso jugado en la ciudad rusa de Krasnodar, tras estar 0-2. Más allá de la complejidad o no de los rivales, lo bueno es que la selección recorrerá distancias no tan largas en la fase de grupos, ya que de Moscú a Nizhni Novgorod y a San Petersburgo hay 479 y 712 kilómetros, respectivamente.

En caso de ganar el grupo D, Argentina en los octavos de final se mediría el domingo 1 de julio a las 15 en el estadio Nizhni Novgorod con el segundo del grupo C, que lo integran Francia, a priori el más fuerte, Dinamarca, Australia y Perú, equipo dirigido por Ricardo Gareca.

Ahora, si el conjunto nacional queda segundo, se enfrentaría el sábado 30 de junio a las 11 en el estadio de Kazán con el primero de esa zona.

Argentina en cuartos de final -si finaliza primero en el grupo D- jugaría el sábado 7 de julio a las 11 en el estadio Fisht, de Sochi, contra el primero del B (España o Portugal) o el segundo del A (Rusia o Uruguay). En caso de ser segundo del D, se enfrentaría el viernes 6 de julio a las 11 en el estadio de Nizhni Novgorod con el primero del A o el segundo del B.

Si Argentina termina primero en el D podría jugar con Alemania en las semifinales (el miércoles 11 de julio a las 15 en Moscú) y contra Brasil en la final (el domingo 15 de julio a las 12 en Moscú).

El Mundial dará inicio el jueves 14 de junio, a las 12, cuando Rusia se enfrente a Arabia Saudita.