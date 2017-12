Por la revancha

El plantel profesional de Sarmiento se entrenó ayer en el Estadio "Eva Perón" con la mente puesta en Almagro, rival que el equipo de nuestra ciudad deberá enfrentar este lunes, de visitante, a partir de las 21.05, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo de Primera de la B Nacional y que tendrá como árbitro a Alejandro Castro.

Llegando casi a la mitad del campeonato la realidad del Verde no es la mejor. Es que el conjunto de nuestra ciudad aún no ha logrado el rendimiento que todos esperaban y por los malos resultados el equipo hoy se encuentra en zona de descenso directo.

Con la mente puesta en revertir la situación, la semana fue intensa para los dirigidos por Delfino. Ayer, en el ensayo formal de fútbol, el DT del Verde confirmó lo que todos sospechan. En relación a los titulares que perdieron 2 a 0 de local frente a San Martín de Tucumán, el entrenador del Verde realizaría tres modificaciones.

Fernando Pellegrino se mantendrá en el arco y en la línea de cuatro defensores jugarían Ariel Kippes, Javier Capelli, Matías Sarulyte y Ramiro Arias. En la zona media, de cuatro volantes, estarán Nahuel Estévez, Luis Yamil Garnier, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán. Nicolás Rinaldi será el enlace y como único delantero estará "El Tanque" Héctor Cuevas.

De esta manera, saldrían del equipo por cuestiones tácticas Joaquín Vivani y Patricio Vidal; mientras que Nicolás Miracco no llegaría en condiciones físicas por un esguince en el tobillo de su pierna derecha.

Si bien el equipo ya está casi confirmado, el plantel realizará hoy el último entrenamiento de la semana, donde el DT trabajará la pelota parada para luego dar a informar el listado completo con los futbolistas que quedarán concentrados.

Por el lado de Almagro, el conjunto que dirige Alfredo Grelak viene de ganarle a Quilmes por 2 a 0 y con esa victoria subió a los puestos de vanguardia. De no haber lesionados, el once inicial del "Tricolor" para recibir a Sarmiento sería con Christian Limousin; Brian Mieres, Ariel Coronel, Juan Rodríguez y Adrián Torres; Gabriel Compagnucci, Ezequiel Piovi, Saúl Nelle y Ariel Cháves; Alan Bonansea y Adrián Fernández.