Taqueta Barrionuevo: "En el fútbol cuando un equipo no tiene regularidad es porque hay deficiencias"

En Junín, Horacio "Taqueta" Barrionuevo es sinónimo de buen fútbol, de pasión, de alegría, de sabiduría, de enseñanza, de cariño. A sus 78 años, el gran ídolo de Sarmiento y del fútbol de nuestra ciudad volvió a dar una nota y eligió a Democracia para hablar de todo.

- ¿Cómo anda de salud? Es una pregunta que se hace mucha gente que lo quiere.

- Mal, muy mal. A las vueltas. Estuve muy jodido, después mejoré un poco y ahora no ando bien. Encima ahora se me sumó un dolor muy fuerte en la rodilla izquierda que no me deja caminar bien. Fue hace poco, una mañana, me levanto, me tomo unos mates, hasta ahí normal y cuando me levanto de la mesa me dio como un tirón, como si algo se me rompiera. Al otro día prácticamente no podía caminar. Y ahora sigo con ese dolor. Pero bueno, como no tengo ningún compromiso laboral, no le doy bolilla, me quedo tranquilo en mi casa. Pero como mucho también, eso es un problema. Hoy por ejemplo mi señora me hizo una tarta y dejé una porción nada más. No puedo parar de comer.

- También ha perdido un poco la audición.

- Fue por el laburo, en la gomería trabajé muchos años al lado del compresor que hacía un ruido bárbaro. Estaba a un metro, siempre. Hace poco me quisieron poner un audífono pero no sirvió de nada. Del oído izquierdo no escucho nada y del derecho menos (risas). No, del derecho un poquito sí. Justo en estos días tengo que hacer una consulta, pero me parece que ya no tiene solución.

- ¿Qué actividades realiza?

- Bueno, hoy (por ayer) casualmente estuve un ratito en el entrenamiento de la reserva de Sarmiento. Me llevó un amigo periodista, Germán Gaspar. Patricio Hernández, el técnico, que era un jugador bárbaro, zurdo también, un tipo excelente, me recibió muy bien, fue muy amable. La verdad que yo no lo conocía y me di cuenta que es una persona que se acuerda cómo se juega al fútbol. Patricio es zurdo y los zurdos tienen una particularidad para el fútbol y es que sirven o no sirven. Y este muchacho evidentemente sirve y mucho. Con Germán nos quedamos como una hora mirando la práctica.

- ¿Mira fútbol?

- Si, muchísimo, es lo único que hago (risas). Arranco a ver los partidos con un entusiasmo bárbaro y después la paso mal. Porque juegan mal. Sin ir más lejos Boca, que es líder del torneo, una referencia del fútbol de nuestro país, no juega bien, no se puede mirar. River parecía un buen equipo pero empezó a perder y en los últimos partidos jugando muy mal. Cuando no hay regularidad es porque hay deficiencias y acá, en el fútbol argentino, cualquier le gana a cualquiera. Hay muchas copas en juego, podría ser distinto, pero a mí no me gusta ningún equipo, porque juegan realmente mal.

- ¿Sarmiento mira?

- Sí, pero mejor no digo nada, si no puede ser un escándalo (risas). Uno se termina conformando con poco, veo que la revientan y la revientan, pum para arriba, todo el partido; y si le ganaran a alguien jugando así, bueno, pero ni siquiera eso.

- ¿Por qué cree que se juega tan mal?

- No hay reposición de jugadores de categoría. El problema está en el fútbol, en la organización y después eso lo sufren los clubes. Volviendo a los ejemplos de Boca y de River, ellos tienen sus estilos y demás, surgen jugadores de las inferiores y cuando llegan a primera los venden y así todo el tiempo. Entonces es muy difícil. Y hay que conformarse con eso.

- ¿Mira la selección?

- Sí, es un monologo, nunca vi un equipo que fuera tan dependiente de un jugador. Si Messi está resfriado, todos están resfriados; si Messi tiene que ir al cine, van todos al cine. Si eso no cambia es peligroso porque si le pasa algo qué hacemos.





- ¿Messi o Maradona?

- No, por favor, Messi es irrepetible. Algo nunca visto. Lo de Maradona es indiscutible, pero Messi me parece un jugador extraordinario. En Barcelona juega con una libertad y una seguridad pocas veces vista.

- ¿Extraña algo del fútbol?

- Ya no. Prácticamente nada. Lo que sí siempre me acuerdo es de cuando era chico, yo vivía en la esquina del Club Ciclista, ahí sobre la avenida San Martín. Y antes había vías, pasaba el tren, pero el gobierno de Perón hizo unas modificaciones y en un momento corrió esas vías y quedó como un descampado, fue algo temporal y nosotros aprovechamos ese ínterin para armar una canchita. Era lo único que hacíamos, jugamos al fútbol todo el día. Me acuerdo que Perón pasaba arriba del tren, se asomaba en los vagones y regalaba ropa, pelotas, de todo. Había mucha necesidad. Eran otras épocas.

Está claro que la sordera que sufre no lo deja vivir como él quisiera. Y el problema se agrava, lógicamente, al momento de la comunicación. Pero sigue de pie. Es que "Taqueta" tiene una fuerza enorme, una humildad de fierro y una sonrisa que contagia.