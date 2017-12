Sampaoli prefiere viajar mucho antes que cruzarse con rivales “peligrosos”

El entrenador del Seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, dijo ayer que prefiere viajar mucho durante el Mundial Rusia 2018 antes que “enfrentar rivales superiores”, al tiempo que admitió que aún no tiene un equipo en mente para el máximo certamen de fútbol.

“Los kilómetros se pueden resolver, los rivales no. Yo prefiero hacer tres horas en avión y jugar con un equipo que me favorezca, a que en el mismo lugar en que estoy enfrentar a un rival superior”, dijo Sampaoli en la previa del sorteo de la Copa del Mundo que se realizará mañana en Moscú.

En cuanto a los posibles 23 convocados, Sampaoli reconoció que “en nuestra cabeza juegan un montón de factores y nombres propios que uno cree que ya están consolidados de cara a Rusia, pero van a ir modificándose por lesiones, falta de participación, los momentos de cada uno”.



“Mentiría si dijera que tengo en mente un equipo. Se va modificando todo el tiempo, porque el plan de partido con cada rival va a ser distinto. Estoy pensando en hacer una gira en enero y febrero a Europa para ver partidos y hablar con jugadores; ya con el plan de elaboración con los rivales que nos toquen, para que los jugadores vayan viviendo el mundial mucho antes”, agregó.