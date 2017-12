Iván Delfino aún no definió los titulares que visitarán a Almagro

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, aún no definió el equipo titular que el lunes visitará a Almagro, a partir de las 21.05, en el partido correspondiente a la fecha 11 del Campeonato de Primera de la B Nacional. El encuentro será arbitrado por Alejandro Castro.

En busca de lograr la regularidad, el DT del Verde ensayará hoy fútbol en el Estadio "Eva Perón", a puertas cerradas, donde se prevé que alí ponga en cancha el probable once inicial. Por el momento, la gran duda es saber si Sarmiento podrá contar con el delantero Nicolás Miracco, quien sufrió un esguince de tobillo, lesión que lo tuvo marginado de los entrenamientos de la semana.

En el caso de que Miracco no llegue en condiciones y que Delfino quiera jugar con un nueve de área, sus reemplazantes estarían entre Héctor Cuevas y Joaquín Boghossian. También la variante podría ser que el DT juegue con dos puntas más libres, como podrían ser Patricio Vidal e Ignacio Cacheiro.

Otra de las dudas que se mantiene pasa por saber si el entrenador de Sarmiento decide realizar algún cambio en la zona defensiva, donde en el partido anterior (frente a San Martín de Tucumán) hubo notables desajustes que le terminaron costando la derrota.

En definitiva, hoy será un día clave para ir despejando dudas. Delfino probará los titulares, ajustará piezas y analizará variantes para intentar sumar puntos en una cancha complicadísima y ante un rival de jerarquía.



Ferro recibirá a un expectante Aldosivi

Ferro Carril Oeste, que está buscando un nuevo director técnico tras la salida de Fabio Radaelli a raíz de la mala campaña, será local hoy ante Aldosivi de Mar del Plata en el cotejo con el cual comenzará la 11ma. fecha del certamen de la B Nacional.

El partido se jugará en el estadio del club del barrio capitalino de Caballito, denominado Arquitecto Ricardo Etcheverri, desde las 20 con el arbitraje de Pablo Díaz y sin televisación.

Mal inicio de temporada la de Ferro con nueve puntos, sólo supera al último Flandria que suma seis, con un 26 por ciento de eficacia, que determinó la renuncia de Radaelli, quien mañana será reemplazado de manera interina por Claudio Valz, técnico de la reserva.

Aldosivi tiene 16 unidades y está a tres del puntero Villa Dálmine, podría alcanzarlo si vence a Caballito, y suma tres fechas sin derrotas. En la fecha pasada Gustavo Álvarez debutó como entrenador en reemplazo de Walter Perazzo.

La fecha continuará mañana sábado con Brown de Adrogué vs. All Boys, Nueva Chicago vs. Gimnasia de Jujuy (ambos a las 17), Instituto vs. Quilmes (19.05, por TyC Sports) y Juventud Unida vs. Boca Unidos (21).