Jara y Bou estarían de nuevo en el 11 del Mellizo

Después de haber sufrido sus primeras dos derrotas en el campeonato y de haber perdido por lesión a Darío Benedetto y por suspensión a Paolo Goltz y Pablo Pérez, comenzaron a llegar las buenas noticias en Boca. Es que tanto Leonardo Jara como Walter Bou se mostraron recuperados en el entrenamiento de este miércoles y, de no mediar inconvenientes, reaparecerán contra Arsenal, el domingo a las 19.15 en la Bombonera.

Jara arrastraba una contractura desde el partido contra Racing y no llegó a recuperarse para jugar el fin de semana pasado ante Central. Lo reemplazó Peruzzi, que el domingo que viene volvería al banco de suplentes.

El caso de Bou fue distinto: iba a ser titular en Rosario pero se cayó a último momento: una molestia muscular lo dejó afuera y al mellizo no le quedó otra que improvisar y poner a Junior Benítez de 9. Ya sin dolor, contra el Arse finalmente jugaría. Igual, por las dudas, Guillermo lo lleva de a poco: este miércoles, de hecho, no quisieron exigirlo.

Pero además de esas habrá otras dos variantes, ya que Goltz fue expulsado y Pablo Pérez está suspendido por acumulación de amarillas. En lugar de Paolo ingresará Santiago Vergini y por el capitán lo hará Cristian Espinoza, lo que provocaría un cambio de esquema: sin el 8 en cancha, el dibujo mutaría del 4-3-3 habitual a un 4-2-3-1, con Pavón y el ex Huracán por los costados; Cardona, que se entrenó livianito por precaución, en posición de enganche, detrás del 9; y Bou como único punta definido.

Tevez

En Boca se sigue hablando con insistencia sobre el retorno de Carlos Tevez del Shanghái Shenhua de la Superliga China.

Aunque en voz baja aseguran que Tevez jugará el próximo año en Boca, el pase todavía no está resuelto. Adrián Ruocco, su representante, negocia con la entidad china la liberación del jugador.

Shanghái Shenhua le adeuda una abultada suma al delantero, que aun tiene contrato por un año a cambio de 40 millones de dólares.

Por estos días el “Apache” goza de 75 días de vacaciones.

El mellizo le pidió a Angelici dos laterales, uno derecho: Leonardo Godoy, de Talleres de Córdoba; y otro izquierdo: Jonathan Silva, de Sporting Lisboa.

Además insistió por el volante Walter Montoya, de Sevilla de España, y solicitó un “9” por las lesiones de Ramón Ábila, hoy en Huracán, y Benedetto.

Por último el plantel completo, incluido Benedetto (será operado el viernes), estará en la cena anual de Boca que se llevará a cabo mañana desde las 20 en La Rural.