“Si seguimos jugando así perdemos la final de la Copa Argentina”

“Hay que cerrar el año de la mejor manera. Si continuamos jugando de está manera, tenemos grandes chances de perder la final de Copa Argentina”, advirtió ayer el delantero de River Plate Ignacio Scocco.

Tenemos que ser conscientes de que más allá de todo lo malo que pasó este último mes, hay una final por delante. Debemos valorarlo y saber cómo afrontarlo”, sostuvo Scocco antes de enfrentar a Atlético Tucumán por la definición del torneo federal.

“Para cambiar hay que tener una fuerte autocrítica, si jugamos así, no podemos ganar la final de Copa Argentina.

La parte fuerte de este grupo es la autocrítica. Tenemos claro que hemos cometido errores y no puede pasar lo del domingo”, aseguró el punta sobre la derrota frente a Newell's.

Además, se refirió a la lesión de Enzo Pérez, quien abandonó la cancha durante la segunda mitad: “La baja de Enzo es algo importante para el equipo. Lo vi triste porque quizás se pierde el partido ante Atlético Tucumán”.

Por último, en diálogo con la prensa, volvió a hacer hincapié en la derrota frente a su ex equipo: “No nos podemos permitir perder de la manera en la que perdimos. Igualmente, una cosa es perder como contra Independiente y otra como el otro día ante Newell´s”.

Sigue Bologna

Según surge del entrenamiento de ayer, Marcelo Gallardo le dará continuidad a Enrique Bologna en el arco.

Ariel Rojas, por su parte, recibió el alta médica y ayer hizo trabajos con pelota en la ofensiva.

El equipo volverá a entrenarse.