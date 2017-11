La Fifa asegura que el sorteo del mundial será impecable

La Fifa aseguró ayer que el sorteo del Mundial de Rusia 2018, que se celebrará este viernes en Moscú, tendrá más transparencia que los anteriores.

“Llevo ya tres sorteos y les aseguro que no va a haber bolas frías ni calientes”, dijo Chris Unger, director de competiciones de la Fifa, durante una presentación del sorteo en el Palacio del Kremlin.

El rumor es tan viejo como los Mundiales. Para algunos es mito (“una gran historia inventada”, según Unger) y para otros, algo que en una época fue completamente real.

“(El ex presidente de la Uefa) Artemio Franchi lo hacía para el sorteo de los torneos de clubes”, aseguró el año pasado Joseph Blatter, ex presidente de la Fifa, en una entrevista con la prensa argentina.

“Yo no lo hice para el Mundial 78. Pero con mi magia lo hacía todo. Otra vez: es broma”, añadió. “El sorteo era limpio hasta el último detalle. Yo jamás toqué las bolillas, cosa que otros sí hacían. Claro, se las puede señalizar, calentándolas o enfriándolas.Fui testigo de sorteos, a nivel europeo, en los que eso sucedió. Pero nunca en la Fifa”.