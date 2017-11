Lanús y Gremio definen al campeón de la Copa Libertadores

Lanús y Gremio chocarán hoy desde las 20:45 en la vuelta de la gran final de la Copa Libertadores de América. Gremio ganó la ida por 1-0 sobre Lanús, con gol de Cícero a los 38 minutos del segundo tiempo. Este resultado obliga al ‘Granate’ a buscar la remontada y ganar por 2 goles o más, de ganar por el mismo marcador, habrá penales.

Jorge Almirón, técnico de Lanús, calentó la previa de la gran final: “Es una final y las finales se ganan. Nos costó mucho llegar hasta aquí, el equipo está bien y es un resultado que se puede revertir. Es un gol, tenemos que tener paciencia y trabajarlo bien”.

El partido, con transmisión de Fox Sports, tendrá el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres, junto a sus compatriotas Eduardo Cardozo y Juan Zorrilla. Se jugará en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, conocido como ‘la Fortaleza’, de la provincia de Buenos Aires, con capacidad para unos 47.000 espectadores.

En la presente Libertadores Lanús ha jugado 13 partidos de los cuales ganó 7, empató 2 y perdió 4; marcó 21 goles y recibió 10 anotaciones.

En octavos de final superó a The Strongest: The Strongest 1-1 Lanús, Lanús 1-0 The Strongest. En cuartos de final superó a San Lorenzo: San Lorenzo 2-0 Lanús, Lanús 2-0 San Lorenzo (4-3).

En semifinales superó a River Plate: River Plate 1-0 Lanús, Lanús 4-2 River Plate.

El “Granate” juega por primera vez una final de Copa Libertadores en sus 102 años de vida institucional.

Posibles alineaciones:

Lanús: Esteban Andrada; José Gómez, Rolando García, Marcelo Herrera, Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone, Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

Gremio: Marcelo Grohe; Edilson, Pedro Geromel, Bressan, Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho; y Lucas Barrios. DT: Renato Portaluppi.