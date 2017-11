Newell's, sancionado con quita de puntos por incumplimiento salarial

El tribunal de Disciplina resolvió sancionar a Newell’s con una quita de puntos al final del campeonato por atrasos salariales con su plantel, tras determinar que su primera declaración jurada no se correspondía con el estado de pago.

Según el fallo de nueve páginas, la quita será de tres unidades, pese a que al comienzo del torneo se estableció que para casos como los del club rosarino -que presentó documentos indicando que estaba al día-, la pena sería del doble. El tribunal dispuso “la deducción de tres (3) puntos de la Tabla Final de Posiciones del Campeonato de Primera División”, según publicó en el boletín oficial. Por su parte, el club emitió un comunicado en el que les advierte a sus socios que prepara una apelación. “Cualquier sanción no estará firme hasta tanto no se cumplan los plazos y procesos para que se expidan los distintos niveles de apelación, según los indican los reglamentos internos de AFA. Por ello, el club defenderá lo que considera sus derechos en el marco normal que establece la Asociación”, indicaron en Rosario.

La medida generó preocupación en el resto de los clubes, ya que muchos no cumplieron con las siguientes presentaciones de libredeuda que exige la Superliga.