Hay tres candidatos para dirigir a Racing

Diego Cocca se reunió con Víctor Blanco y le comunicó su decisión de no continuar como entrenador de Racing. El DT lo anunció en una conferencia de prensa y todo indica que su futuro estará nuevamente en México (dirigió en 2011 al Santos Laguna). Los Xolos de Tijuana, manejado por su representante, sería el club de destino.

Tras la salida del técnico campeón en el Torneo Transición 2014, la dirigencia busca su reemplazante. Aunque las elecciones presidenciales en Racing del próximo 10 de diciembre jugarán un papel fundamental a la hora de elegir o no al nuevo DT.

“A menos de dos semanas de las elecciones en Racing, le pedimos a Víctor Blanco y a la Comisión Directiva que espere al desarrollo de los comicios para dejar que el nuevo presidente del club elija el entrenador”, fue el pedido de Matías Gainza Eurnekian, candidato a presidente por la oposición.

Mientras Juan Ramón Fleita se hará cargo de manera interina de las prácticas y posiblemente de los dos encuentros restantes hasta el parate de fin de año (visitará a Newell's y luego recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata), son tres los candidatos firmes a suceder a Diego Cocca.

Sebastián Saja, ex arquero de la Academia, acaba de colgar los guantes pero cuenta con el título de entrenador. Su llegada al grupo, con el que celebró el título de 2014, lo posiciona de buena manera, pese a su inexperiencia en el puesto.

Eduardo Coudet es el otro técnico que cuenta con muchos votos en la dirigencia de Racing. En octubre de este año, Chacho dejó de ser el entrenador de los Xolos de Tijuana, justamente el equipo mexicano al que podría ir Diego Cocca. Coudet había estado en el radar de Racing pocos meses atrás.

La figura de Diego Milito es más una ilusión de los hinchas que una situación concreta. Con una situación similar a la de Sebastián Saja, el ídolo se retiró del fútbol y es el gran anhelo. Sin embargo, Milito no tendría en los planes asumir como entrenador. Aunque también existe la posibilidad de que le ofrezcan el cargo de manager.