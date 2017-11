Gonzalo Higuaín podría jugar el viernes

Pese a que se sometió a una operación en su mano izquierda el lunes, Gonzalo Higuaín podría disputar el partido que su equipo, Juventus, jugará el viernes frente a Napoli, líder de la Liga de Italia, por la 15ª jornada del certamen.

El delantero “fue sometido a una intervención quirúrgica de reducción y síntesis de la fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda”, informó el club turinés a través de un comunicado publicado en su sitio web oficial.

Juventus destacó que la operación, que duró aproximadamente 45 minutos y se realizó en la clínica Sede Sapientiae de Turín, “tuvo un éxito rotundo” y que “en los próximos días se definirá su tiempo de regreso al equipo”.

El ex jugador de River había sufrido un golpe que no parecía ser grave en un entrenamiento la semana pasada. Sin embargo, el domingo ocupó un lugar en el banco de suplentes en la victoria 3 a 0 ante Crotone. Allí se lo vio con una férula en su mano izquierda.

Si bien la recuperación tras una operación de este tipo demanda habitualmente entre dos y tres semanas, sobre todo por el riesgo que implica un golpe o una caída durante un partido, en la Juve no se resignan a perderlo para el duelo clave del viernes en el San Paolo frente a Napoli, líder de la Liga con dos puntos de ventaja sobre Inter y cuatro sobre la Vecchia Signora.