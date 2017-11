El Verde sigue ajustando piezas para una visita de alto riesgo

Sarmiento continúa con su puesta a punto de cara a la visita de alto riesgo que deberá hacer el lunes, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Campeonato de la Primera B Nacional. El Verde tendrá que jugar frente a Almagro, a partir de las 21.05 y con el arbitraje confirmado de Alejandro Castro.

En busca de la recuperación, el plantel que encabeza el entrenador Iván Delfino se entrenó ayer en el predio Ciudad Deportiva, donde el único ausente fue el delantero Nicolás Miracco, quien se sigue recuperando de un esguince de tobillo.



En el trabajo matinal, el grupo de futbolistas primero realizó una extensa entrada en calor, luego ejecutó un circuito de ejercicios de resistencia y fuerza, para terminar con un juego de pelota que incluyó mucha movilidad en espacio reducidos.

En relación al probable once titular aún no hay nada definido. Desde que Delfino asumió la conducción técnica del Verde solo repitió el mismo equipo una sola vez (Nueva Chicago y San Martín de Tucumán) pero eso, por ahora, está en duda.

De cara al choque contra Almagro la principal duda es contar con la presencia de Miracco. En lo que va de la semana el delantero no se pudo entrenar con normalidad aunque el cuerpo técnico ya habría decidido esperar por su recuperación hasta último momento. De no estar en condiciones, su reemplazante saldría de Héctor Cuevas o Joaquín Boghossian.

Al mismo tiempo, en relación al probable once titular, también habrá que ver si el DT mete mano en la defensa, línea del equipo que en el último partido tuvo desajustes que pagó caro, con goles y una derrota de local.



En definitiva, todas las dudas comenzarán a despejarse en los ensayos de fútbol que comenzarán hoy y que se extenderán hasta el sábado. La idea de Delfino sería la de todos estos días realizar bloques de fútbol donde pueda ajustar piezas y reforzar conceptos.

Llegando casi a la mitad del torneo, el equipo de nuestra ciudad necesita con urgencia lograr una regularidad que le permite sumar puntos para salir de la zona de descenso directo; objetivo que, por el momento, se viene tornando más que complicado.