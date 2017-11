Higuaín será operado de una mano y no jugará la próxima fecha

Gonzalo Higuaín, delantero argentino de Juventus, será operado en las próximas horas de la fractura del tercer metatarsiano de la mano izquierda y no jugará en su equipo el próximo viernes, ante el puntero Napoli en el estadio San Paolo, por la 15ta fecha de la serie A.

El Pipita fue sometido a una cirugía de reducción y fijación de la fractura en el tercer metacarpiano radio de la mano izquierda.

El Pipita, de 29 años, se lesionó la mano izquierda en un entrenamiento, y no estuvo presente el domingo en el equipo de Juventus que venció 3-0 a Crotone por la 14ta. fecha del "calcio".

El cuerpo médico de la Juventus determinó, tras una serie de radiografías, que el jugador sea operado en las próximas horas en un centro médico de Turín, indicó la cadena de TV SKY Sports.

El ex futbolista de River Plate, Real Madrid y Napoli será reemplazado en la próxima fecha por el croata Mario Mandzukic.