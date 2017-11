Sarmiento arranca la semana de trabajo pensando en Almagro

El plantel de Sarmiento que encabeza Iván Delfino comenzará hoy con la semana de trabajo de cara al próximo compromiso por el torneo de la B Nacional, donde el lunes que viene deberá visitar a Almagro. Ese partido corresponderá a la fecha 11 del certamen.

Tras la derrota de local frente a San Martín de Tucumán, el DT Delfino tendrá una semana intensa, en donde evaluará las posibilidades de realizar variantes. En la derrota frente a los tucumanos el hincha expresó su descontento con una lluvia de silbidos que despidió al equipo y eso generará un contexto especial en el inicio de los entrenamientos.

Llegando casi a la mitad del torneo, Sarmiento se encuentra en zona de descenso directo pero lo que más preocupa es que el equipo no ha encontrado su regularidad. Seguramente, lograr ese objetivo es un trabajo que el entrenador tendrá entre las principales metas.

En definitiva, el plantel se reunirá hoy por la mañana, en Ciudad Deportiva, para arrancar con los ensayos de cara a un partido que aparenta ser complicadísimo.

Los resultados de la fecha 10, son los siguientes: Sarmiento 0 - 2 San Martín (T); Ind. Rivadavia 2 - 0 Ferro; Quilmes 0 - 2 Almagro; Atl. Rafaela 3 - 0 Juv. Unida (G); All Boys 2 - 0 Brown (PM); Boca Unidos 2 - 0 Instituto; Gimnasia (J) 3 - 1 Santamarina; Aldosivi 1 - 0 Brown (A); Los Andes 1 - 1 Estudiantes (SL); Villa Dalmine 2 - 1 Nueva Chicago; y Mitre (SdE) 2 - 1 Flandria. Hoy, a las 21.05, cierran Dep. Morón vs. Agropecuario.