Siete equipos y el sueño de ser campeón

Siete equipos ya comenzarán a soñar con el campeonato del Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Ayer, en el marco de la última fecha (13) de la ronda clasificatoria, se disputaron cinco encuentros que terminaron de definir los tres cruces de los play off.

En su cancha, La Loba no pudo sacar ventajas frente a BAP y el partido finalizó empatado en cero. Con ese resultado, River se aseguró el tercer puesto y el equipo de Luis Forzano, el cuarto.

El otro empate sin goles se produjo en Agustín Roca, entre Origone Fútbol Club y Rivadavia de Lincoln. La paridad no cambió mucho la historia ya que el local ya no tenía chances de clasificación, mientras que el Albirrojo ya contaba con el pasaporte en el bolsillo para la próxima instancia.

Donde sí hubo goles fue en la cancha de Ambos Mundos. Allí el "Tricolor" y Mariano Moreno jugaron un lindo partido que terminó empatado en dos, con tantos anotados por Germán Casco en dos oportunidades para el local; mientras que Enzo García y Carlos Deo convirtieron para el equipo del "Hueso" Coppola.

En Baigorrita el "Depor" se despidió con un gran triunfo ante Rivadavia de Junín. Fue por 2 a 1 con goles de Leandro Cejas y Santos Cariaca para el local; y de Gonzalo Dortona para el Albiceleste.

Por último, Independiente de Junín le ganó a Villa Belgrano a domicilio con un tanto marcado por el delantero Enzo Garavaglia en la primera parte. De esta manera, el Rojo de Junín finalizó de la mejor manera la primera ronda y aumentó sus ilusiones de cara a lo que se viene.

Ya conformado el orden del grupo de los siete clasificados (del 1° al 7° de la tabla), cabe recordar que el primero de ellos, Defensa Argentina, esperará una ronda y el resto se enfrentarán en los play off, a un solo partido, de la siguiente manera: el segundo con el séptimo (Mariano Moreno vs. Villa Belgrano), el tercero con el sexto (River Plate vs. Independiente) y el cuarto con el quinto (BAP vs. Rivadavia de Lincoln). Los tres ganadores, más el equipo que esperó (Defensa), jugarán las semifinales.