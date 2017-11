Defensa le ganó a Newbery y se quedó con el primer puesto de la etapa clasificatoria

Defensa Argentina le ganó a Jorge Newbery por 3 a 0 en el encuentro que ayer abrió la fecha 13, última de la etapa clasificatoria del Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Con la victoria de ayer, el equipo de Julio Correas se aseguró el primer lugar y el pasaporte a las semifinales del certamen.

A pesar de lo abultado del marcador, para "Defe" el partido no fue nada fácil. Es que los pibes del "Aviador" hicieron un buen trabajo, se mostraron ordenados en sus líneas y trataron de respetar el estilo de juego asociado que les viene inculcando el DT Marcelo Messina.

Pero Defensa volvió a sacar chapa de candidato y con goles de Juan Manuel Daglio, en el primer tiempo, y de Cristian Astrada y Rubén Bustamante, en el complemento; liquidó un encuentro clave que lo deposita directamente en las semifinales del Clausura 2017.

La fecha 13 se completará hoy, también desde las 17.30, con los siguientes partidos: River Plate (J) vs. BAP; Ambos Mundos vs. Mariano Moreno; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Origone vs. Rivadavia de Lincoln; y Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín. Libre tendrá Sarmiento.

Una vez que quede conformado el orden del grupo de los siete clasificados (del 1° al 7° de la tabla), el primero de ellos esperará una ronda y el resto se enfrentarán en los play off, a un solo partido, de la siguiente manera: el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Los tres ganadores, más el equipo que esperó (Defensa), jugarán las semifinales.

Partidos de la última fecha (13) de inferiores

Hoy

Newbery vs. Defensa

Décima: 19.30

Octava: 18.30

Sexta: 17.15

Cuarta: 15.30

Villa vs. Independiente (J)

Predécima: 20.30

Novena: 19.30

Séptima: 16.15

Quinta: 15.00

Origone vs. Rivadavia (L)

Predécima: 16.15

Novena: 15.15

Quinta: 14.00

Baigorrita vs. Rivadavia (J)

Predécima: 16.15

Novena: 15.15

Quinta: 14.00

A. Mundos vs. Moreno

Predécima: 20.30

Novena: 19.30

Séptima: 16.15

Quinta: 15.00

River vs. BAP

Predécima: 20.30

Novena: 19.30

Séptima: 19.30

Quinta: 15.00

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en séptima y octava; y Deportivo Baigorrita, en séptima. Al mismo tiempo, el Torneo Clausura de las formativas ya tiene sus primeros campeones; ellos son: en octava, Sarmiento; en sexta, Rivadavia de Lincoln; y en cuarta el campeón fue Rivadavia de Junín.