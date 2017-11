Sin conexión

Sarmiento no tuvo conexión y cayó derrotado como local por 2 a 0, frente a San Martín de Tucumán en uno de los partidos que abrió la décima fecha del Torneo de la Primera B Nacional. El equipo de Iván Delfino no tuvo una buena noche y con la derrota volvió a caer en la zona de descenso directo.

Cuando el partido estaba parejo, a las 14 minutos del segundo tiempo, Guillermo Farré cometió un grosero error en una salida que le costó el 1 a 0 al Verde, con el tanto de Gonzalo Rodríguez; y luego, a los 35, también por otra desatención de la defensa, Sergio González puso el 2 a 0 final.

Ya de movida las cosas no salieron como el DT del Verde lo esperaba. El mismo equipo que le ganó a Nueva Chicago no tuvo el mismo rendimiento y eso se notó desde los primeros minutos.

Ante la buena presión de la visita, que tuvo a Lucas Bossio como estandarte, Sarmiento nunca encontró una resolución para su juego. Capelli y Sarulyte la reventaban, los marcadores de punta no se proyectaban, Farré no recuperaba y Rinaldi estaba impreciso.

En esos primeros minutos de juego ya se olía que el Verde no estaba bien, que no iba a tener un buen partido. En cambio, San Martín (T), sin ser mucho más, mantuvo el orden y una idea: la de jugar por abajo cuando tuvo la pelota, la de tener paciencia para tejer jugadas, la de querer el balón un poco más.

No obstante, pese a distintas convicciones, el partido, en esa primera parte nunca fue bueno porque nadie se puso colorado al momento de hacer estallar la pelota por los aires. Impreciso, aburrido, pesado, así se tornaron los último minutos de la etapa inicial. Con algunas aproximaciones de Sarmiento a través de Miracco y no mucho más.

Un error, la falta de juego y los goles de la visita

Para el complemento, antes que arranque, Delfino sacó a Vivani y puso a Nahuel Velázquez. Con ese cambio rearmó la zona media, que quedó con Farré bien de 5, Velázquez de 8 y Rinaldi como volante por la izquierda. Vidal quedó bien abierto sobre la derecha y Bazán por la izquierda.

Esa idea de Delfino en poblar la zona media no cambió mucho el ritmo del partido. Es que el Verde seguía impreciso, desatento, con falta de confianza, con inseguridad. Y el mayor dolor de cabeza llegó a los 14. Pellegrino quiere salir jugando con Farré, le da el balón y el 5 del Verde se equivoca, la pierde y Gonzalo Rodríguez no perdonó: marcó el 1 a 0 ante el asombro de todos.

Para revertir la historia, el DT del Verde sacó a Vidal y puso a Cacheiro; y sacó a Farré por Méndez. Pero el equipo siguió jugando mal, con muchos pelotazos para Miracco, que hizo lo que pudo para generar peligro.

Por el lado de la visita, San Martín (T) fue práctico, mantuvo el orden, aprovechó los obsequios y no mucho más. Una vez arriba, el conjunto de Diego Cagna tuvo un leve dominio y finiquitó la historia con un nuevo error de la última línea del Verde que finalizó con el gol de González.

La derrota pareciera ser justa porque Sarmiento no jugó un buen partido. El equipo de Delfino no tuvo ideas, no generó peligro y cometió errores que le costaron caro.

De cara a lo que viene, el lunes 4 el equipo de nuestra ciudad tendrá una visita peligrosa, será ante Almagro, en el marco de la fecha 11.