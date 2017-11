El Rojo visita a la Academia en el clásico de Avellaneda

Racing, con el regreso de un referente como el delantero Lisandro López, y el ánimo por las nubes tras haberse impuesto sobre el líder Boca en la Bombonera, recibirá hoy en el clásico de Avellaneda a Independiente, que preservará a sus figuras con miras a la Copa Sudamericana, en un partido por la fecha 10 de la Superliga.

El encuentro 191 del profesionalismo entre los dos clubes que dividen futbolísticamente a Avellaneda tiene un historial favorable para el Rojo (le lleva 23 encuentros de ventaja a la Academia) y se jugará desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Germán Delfino y televisado por Fox Sports Premium.

Sin dudas, será un clásico diferente y ello salta a la vista con sólo observar la alineación que dispondrá el entrenador de Independiente, Ariel Holan, quien con lógica razón eligió preservar a los titulares para el desquite del martes próximo ante Libertad de Paraguay, en la semifinal de la Copa Sudamericana, luego de que los guaraníes ganaron 1-0 de locales.

No obstante, en estos partidos lo que vale es el color de la camiseta y a los hinchas de Racing que colmarán el Cilindro poco les importará los 11 nombres que opondrá Independiente y sólo querrán disfrutar de un triunfo ante el rival de toda la vida.

Racing, que suma 12 puntos, está realizando una mala campaña, no sólo lejos de la punta, sino que además no está ingresando en zona de Libertadores 2019, tampoco en la clasificación de la Sudamericana, pero se revitalizó un poco con el triunfo ante el puntero Boca, por 2-1 en la Bombonera.

El Rojo tiene mucho más para ganar que para perder. Si vence con un equipo suplente hará historia y si pierde, el hincha dará vuelta la página y pensará en Libertad de Paraguay, en síntesis, la presión es toda “académica”.

No obstante, Independiente no pondrá 11 “pibes” en el Cilindro ya que de mitad de cancha hacia el arco defendido por Juan Musso actuarán Jonás Gutiérrez, Walter Ervitti, Nicolás Domingo, Lucas Albertengo y Leandro Fernández, quienes podrían ser titulares en cualquier equipo de la Superliga.

En el historial jugaron 190 cotejos, con 74 triunfos de Independiente, 51 de Racing y 65 igualdades.

Por otra parte, en la jornada sabatina se llevarán adelante los siguientes encuentros: desde las 17, Belgrano se medirá contra Gimnasia de La Plata (Juan Pablo Pompei) y Patronato recibirá al encumbrado Unión (Jorge Baliño).

Y a las 19.15, San Lorenzo jugará con Argentinos Juniors (Hernán Mastrangelo).