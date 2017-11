Iván Delfino: "Lamentablemente nos tocó equivocarnos a nosotros y perdimos"

Tras la derrota de anoche, primera del campeonato como local para el equipo de Sarmiento de Junín en el "Eva Perón" en su retorno a la Primera "B" Nacional, reinó la desazón en la zona de vestuarios del estadio de cemento de nuestra ciudad.

Rápidamente abandonó la zona de camarines el técnico del equipo "verdolaga", Iván Delfino, quien inicialmente dijo a la salida de los vestidores: "Lo sufrimos, fue duro en todo su desarrollo el partido y no encontramos la vuelta en varios pasajes del encuentro. Con el cambio de esquema, lo emparejamos y siguió siendo equilibrado, pero llegó el primer gol, por un error que es responsabilidad mía, porque yo le pido esas cosas a los jugadores (en alusión el primer tanto de la visita, tras error de Guillermo Farré)".

En su análisis, el DT del Verde agregó: "Ahora hay que seguir peléandola, pero creo que ellos (San Martín) hicieron bien lo suyo, cortando mucho el juego especialmente en el primer tiempo, con muchas faltas, muchas de ellas contra (Gonzalo) Bazán, se iban alternando para hacer los foules y se llevaron el triunfo en un partido duro, peleado".

Seguidamente, el entrenador del CAS destacó: "En el primer tiempo, jugamos por dentro y ellos nos contragolpearon, cambiamos el esquema luego y lo peleamos más. Parecía que el que hacía el gol ganaba, que el que se equivocaba perdía y lamentablemente, nos tocó equivocarnos a nosotros y perdimos".

Tras expresar que "eue un primer tiempo muy cortado, en el cual a veces ganamos las espaldas de (Gonzalo) Rodríguez, encontramos algún par de remates desde afuera, pero el partido no fue bueno y no tuvimos equilibrio emocional", Delfino expresó: "Puse tres jugadores al medio, con (Joaquín) Vivani y (Nicolás) Rinaldi al lado de Farré, pero pagamos por un error, pasamos a perder y luego no tuvimos buen circuito adentro, intentamos por los costados, uno contra uno, pero en desventaja, no tomamos buenas decisiones. Lo nuestro fue más emocional que futbolístico, en un torneo que no está dejando mucho. No nos pasaron por encima, pero nos ganó un equipo con experiencia".

Sobre lo que se viene, el coach reconoció que "hay que estar tranquilos, trabajar esta semana larga, acomodar cosas y corregir errores, que hoy (por anoche) cometimos mucho, en un encuentro que fue trabado siempre, reitero, sin peligro ante las vallas y que definió el primer gol. Sin dudas nos golpeó esta derrota. No debemos perder la concentración y repito, la responsabilidad fue mía", dijo como corolario, agregando como colofón que "todos los jugadores terminaron bien, sin lesiones".

Pellegrino: "Una jugada desafortunada nos costó el partido"

El arquero Fernando Pellegrino, al cabo del cotejo, dijo: "Fue un encuentro muy parejo, con un par de chances para nosotros en el primer tiempo. Luego cometimos un error, cuando todo seguía siendo parejo, y lo pagamos caro. Sabíamos que debíamos lucharlo hasta el final y esa jugada desafortunada, nos costó el partido. Ellos presionaron bien en medio campo, pero por esas cosas que tiene el fútbol nos llegaron, nos hicieron el gol y lamentablemente, no le pudimos dar una alegría a la gente".

Finalmente, el "1" verdolaga reconoció que "Hay que seguir trabajando para cambiar la situación,. Nos golpea esta derrota, porque veníamos de un triunfo importante (como visitante, ante Nueva Chicago) y esperábamos acomodarnos definitivamente, pero no pudimos. Luego de dos partidos que nos empataron sobre la hora (en San Luis y aquí en Junín ante Santamarina), perdimos en este partido que era parejo y no pudimos mantenerlo, lo que hace que parezca un equipo inestable el nuestro", cerró el cuidapalos local.

Para Diego Cagna, "lo importante es no equivocarse"

Por el otro sector, el experimentado Diego Cagna reconoció que "no se están viendo lindos partidos, hay mucha lucha. Hoy (por anoche) hicimos el primer gol por un error de ellos y lo importante es no equivocarse. Nos falta más juego, lo buscamos y por momentos tocamos bien en el segundo tiempo. En el primer tiempo, pese a que no jugamos bien, no nos crearon muchos problemas. Siempre es importante ganar, me siento respaldado por los dirigentes (había algunos rumores que si no ganaba en Junín lo dejarían cesante), así que vamos a seguir trabajando".

Finalmente, a la hora de encontrar las claves del triunfo logrado en el "Eva Perón", Cagna enumeró: "Tuvimos orden, no nos desesperarnos nunca y mis jugadores pusieron todo en la cancha para lograr el objetivo, que era ganar", concluyó.